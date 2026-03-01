Dica: 99 atalhos de teclado para maximizar a produtividade no Terminal do Mac

O Terminal do macOS é uma das ferramentas mais poderosas para quem procura controlo total sobre o sistema. Dominar os seus atalhos de teclado é o segredo para deixar de saltar entre o rato e o teclado, permitindo-lhe gerir janelas, editar linhas de comandos e navegar em pastas com uma rapidez profissional. Portanto, deixamos 99 destes atalhos essenciais.

O Terminal do macOS permite executar tarefas rapidamente através de atalhos. Estas combinações estão disponíveis nos menus da aplicação, representadas por símbolos específicos. Note que a disposição do teclado (layout) e o idioma do sistema influenciam o funcionamento destas teclas.

Caso um atalho falhe, utilize a barra de menus para validar a combinação correta para o seu tipo de teclado.

Trabalhar com janelas e separadores do Terminal

Command + N : Nova janela

: Nova janela Control + Command + N : Nova janela com o mesmo comando

: Nova janela com o mesmo comando Command + T : Novo separador

: Novo separador Control + Command + T : Novo separador com o mesmo comando

: Novo separador com o mesmo comando Shift + Command + T : Mostrar ou ocultar a barra de separadores

: Mostrar ou ocultar a barra de separadores Shift + Command + barra invertida (\) : Mostrar todos os separadores ou sair da visão geral de separadores

: Mostrar todos os separadores ou sair da visão geral de separadores Shift + Command + N : Novo comando

: Novo comando Shift + Command + K : Nova ligação remota

: Nova ligação remota Command + I : Mostrar ou ocultar o Inspetor

: Mostrar ou ocultar o Inspetor Shift + Command + I : Editar título

: Editar título Option + Command + I : Editar cor de fundo

: Editar cor de fundo Command + sinal de mais (+) : Tornar o tipo de letra maior

: Tornar o tipo de letra maior Command + sinal de menos (-) : Tornar o tipo de letra menor

: Tornar o tipo de letra menor Command + acento grave (`) : Janela seguinte

: Janela seguinte Command + Shift + til (~) : Janela anterior

: Janela anterior Control + Tab : Separador seguinte

: Separador seguinte Control + Shift + Tab : Separador anterior

: Separador anterior Command + D : Dividir janela em dois painéis

: Dividir janela em dois painéis Shift + Command + D : Fechar painel dividido

: Fechar painel dividido Command + W : Fechar separador

: Fechar separador Shift + Command + W : Fechar janela

: Fechar janela Option + Command + W : Fechar outros separadores

: Fechar outros separadores Option + Shift + Command + W : Fechar tudo

: Fechar tudo Command + Home : Deslocar para o início

: Deslocar para o início Command + End : Deslocar para o fim

: Deslocar para o fim Command + Página anterior : Página anterior

: Página anterior Command + Página seguinte : Página seguinte

: Página seguinte Option + Command + Página anterior : Linha para cima

: Linha para cima Option + Command + Página seguinte: Linha para baixo

Editar uma linha de comandos

Option + mover o cursor : Reposicionar o ponto de inserção (prima e mantenha premida a tecla Option enquanto move o cursor para um novo ponto de inserção)

: Reposicionar o ponto de inserção (prima e mantenha premida a tecla Option enquanto move o cursor para um novo ponto de inserção) Control + A : Mover o ponto de inserção para o início da linha

: Mover o ponto de inserção para o início da linha Control + E : Mover o ponto de inserção para o fim da linha

: Mover o ponto de inserção para o fim da linha Seta para a direita : Avançar o ponto de inserção um caractere

: Avançar o ponto de inserção um caractere Seta para a esquerda : Retroceder o ponto de inserção um caractere

: Retroceder o ponto de inserção um caractere Option + seta para a direita : Avançar o ponto de inserção uma palavra

: Avançar o ponto de inserção uma palavra Option + seta para a esquerda : Retroceder o ponto de inserção uma palavra

: Retroceder o ponto de inserção uma palavra Control + U : Apagar a linha

: Apagar a linha Control + K : Apagar até ao fim da linha

: Apagar até ao fim da linha Option + D : Apagar para a frente até ao fim da palavra (quando a opção "Usar Option como tecla meta" está selecionada)

: Apagar para a frente até ao fim da palavra (quando a opção "Usar Option como tecla meta" está selecionada) Control + W : Apagar para trás até ao início da palavra

: Apagar para trás até ao início da palavra Apagar : Apagar um caractere

: Apagar um caractere Apagar para a frente (ou Fn + Delete) : Apagar para a frente um caractere

: Apagar para a frente um caractere Control + T: Transpor dois caracteres

Selecionar e procurar texto numa janela do Terminal

Shift + Command + duplo clique no caminho : Selecionar um caminho de ficheiro completo

: Selecionar um caminho de ficheiro completo Triplo clique na linha : Selecionar uma linha completa de texto

: Selecionar uma linha completa de texto Duplo clique na palavra : Selecionar uma palavra

: Selecionar uma palavra Shift + Command + duplo clique no URL : Selecionar um URL

: Selecionar um URL Option + arrastar : Selecionar um bloco retangular

: Selecionar um bloco retangular Command + X : Cortar

: Cortar Command + C : Copiar

: Copiar Control + Shift + Command + C : Copiar sem cor de fundo

: Copiar sem cor de fundo Option + Shift + Command + C : Copiar texto simples

: Copiar texto simples Command + V : Colar

: Colar Shift + Command + V : Colar a seleção

: Colar a seleção Control + Command + V : Colar texto incluindo sequências escape

: Colar texto incluindo sequências escape Control + Shift + Command + V : Colar seleção incluindo sequências escape

: Colar seleção incluindo sequências escape Command + F : Procurar

: Procurar Command + G : Procurar seguinte

: Procurar seguinte Command + Shift + G : Procurar anterior

: Procurar anterior Command + E : Procurar utilizando o texto selecionado

: Procurar utilizando o texto selecionado Command + J : Ir para o texto selecionado

: Ir para o texto selecionado Command + A : Selecionar tudo

: Selecionar tudo Control + Command + barra de espaço: Abrir o visualizador de caracteres

Trabalhar com marcas e marcadores

Command + U : Marcar

: Marcar Option + Command + U : Marcar como marcador

: Marcar como marcador Shift + Command + U : Desmarcar

: Desmarcar Command + Return : Marcar linha e enviar mudança

: Marcar linha e enviar mudança Shift + Command + Return : Enviar mudança de linha sem marcar

: Enviar mudança de linha sem marcar Shift + Command + M : Inserir marcador

: Inserir marcador Option + Shift + Command + M : Inserir marcador com nome

: Inserir marcador com nome Command + seta para cima : Ir para a marca anterior

: Ir para a marca anterior Command + seta para baixo : Ir para a marca seguinte

: Ir para a marca seguinte Option + Command + seta para cima : Ir para o marcador anterior

: Ir para o marcador anterior Option + Command + seta para baixo : Ir para o marcador seguinte

: Ir para o marcador seguinte Command + L : Limpar até à marca anterior

: Limpar até à marca anterior Option + Command + L : Limpar até ao marcador anterior

: Limpar até ao marcador anterior Command + K : Limpar até ao início

: Limpar até ao início Shift + Command + A: Selecionar entre marcas

Outros atalhos

Control + Command + F : Ativar/desativar ecrã completo

: Ativar/desativar ecrã completo Shift + Command + C : Mostrar ou ocultar cores

: Mostrar ou ocultar cores Command + vírgula (,) : Abrir as definições do Terminal

: Abrir as definições do Terminal Command + ponto final (.) : Quebra (equivalente a Control + C na linha de comandos)

: Quebra (equivalente a Control + C na linha de comandos) Command + P : Imprimir

: Imprimir Option + Command + R : Reposição de software do estado do emulador de terminal

: Reposição de software do estado do emulador de terminal Control + Option + Command + R : Reposição de hardware do estado do emulador de terminal

: Reposição de hardware do estado do emulador de terminal Command + duplo clique no URL : Abrir um URL

: Abrir um URL Arrastar ficheiro do Finder para a janela do Terminal : Adicionar a localização completa de um ficheiro

: Adicionar a localização completa de um ficheiro Command + S : Exportar texto como

: Exportar texto como Shift + Command + S : Exportar texto selecionado como

: Exportar texto selecionado como Control + R : Pesquisar o histórico de comandos pela ordem inversa

: Pesquisar o histórico de comandos pela ordem inversa Command + R : Ativar/desativar a opção "Permitir relatórios do rato"

: Ativar/desativar a opção "Permitir relatórios do rato" Command + Option + O : Ativar/desativar a opção "Usar Option como tecla meta"

: Ativar/desativar a opção "Usar Option como tecla meta" Shift + Command + seta para baixo : Mostrar ecrã alternativo

: Mostrar ecrã alternativo Shift + Command + seta para cima : Ocultar ecrã alternativo

: Ocultar ecrã alternativo Control + Shift + Command + ponto de interrogação (?) : Abrir página man da seleção

: Abrir página man da seleção Control + Option + Command + barra (/) : Procurar seleção no índice de páginas man

: Procurar seleção no índice de páginas man Tab (após digitar caracteres) : Completar o nome de um diretório ou ficheiro

: Completar o nome de um diretório ou ficheiro Tab duas vezes (após digitar caracteres): Apresentar uma lista de possíveis finais de nome de diretório ou ficheiro

