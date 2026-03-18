Como esta startup portuguesa usa IA para proteger civis em zonas de conflito

A startup Hala Systems, com sede em Portugal, tem vindo a desenvolver tecnologias baseadas em Inteligência Artificial (IA) para salvar vidas em zonas de conflito e crises humanitárias.

Fundada há mais de 10 anos com a missão de proteger civis em contextos de guerra, crises humanitárias e desastres, a Hala Systems transforma dados complexos em decisões que ajudam a proteger populações vulneráveis e a apoiar respostas governamentais e de organizações não governamentais (ONG).

Os dados são recolhidos essencialmente por via de:

Satélites;

Sensores remotos;

Redes sociais;

Outras fontes de informação.

Em colaboração com organizações humanitárias e com o apoio da tecnologia da Amazon Web Services (AWS), a Hala Systems executa os seus complexos sistemas de análise de dados e de alerta na infraestrutura de cloud desta última parceira.

Isto permite que a organização construa, teste e implemente rapidamente as suas soluções nos mais diferentes cenários de crise.

Ao confiar na infraestrutura de cloud, a equipa consegue adaptar-se a diversos contextos operacionais e escalar os seus serviços conforme necessário, uma capacidade fundamental para uma empresa onde a rapidez de resposta pode ser um fator decisivo para salvar vidas.

Plataforma de alerta precoce para a Síria

Entre os seus projetos mais notáveis está o Sentry, uma plataforma de alerta precoce desenvolvida inicialmente para a Síria.

O sistema combina sensores instalados em infraestruturas críticas, contributos de voluntários no terreno e análise automatizada de dados para avisar os civis sobre ataques aéreos iminentes.

Estima-se que tenha alcançado mais de dois milhões de pessoas, proporcionando uma média de oito minutos de aviso prévio e contribuindo para uma redução de vítimas entre 20% a 30%.

A tecnologia foi, inclusivamente, exibida no Smithsonian National Air and Space Museum, em Washington.

Startup portuguesa ajudou a resgatar mais de 200 crianças na Ucrânia

Mais recentemente, no contexto da guerra na Ucrânia, a Hala Systems tem vindo a colaborar com a ONG Save Ukraine na monitorização de informações relacionadas com a deslocação forçada de crianças.

Através de uma ferramenta que analisa redes sociais e outras fontes abertas para identificar referências à movimentação de menores, incluindo menções a campos de treino militar, a organização tem apoiado operações que resultaram no resgate de 207 crianças até à data, um número que continua a crescer.

O papel da IA no trabalho da Halo Systems

A empresa tem vindo a reforçar o seu uso de agentes de IA para analisar grandes volumes de dados, cruzar fontes de informação e atribuir níveis de confiança aos conteúdos, combatendo a desinformação, um desafio crescente em contextos de conflito.

Está, também, a desenvolver sistemas multiagente, capazes de processar diferentes fontes de dados em paralelo, mantendo sempre a supervisão humana no processo de tomada de decisão.

A agilidade e a escalabilidade da tecnologia de cloud da AWS são cruciais para a Hala Systems, o que lhe permite adaptar-se rapidamente às necessidades de cada conflito.

Não existem dois conflitos iguais, e temos de desenvolver diferentes tecnologias para diferentes regiões. A AWS permite que sejamos adaptáveis.

Afirmou Begoña Sesé de Lucio, chefe de produto da Hala Systems, num comunicado enviado ao Pplware.

O impacto do trabalho da Hala Systems é amplificado pelo uso de IA: a empresa utiliza agentes para analisar grandes volumes de dados em tempo real a partir de múltiplas fontes, que vão desde imagens de satélite a publicações em redes sociais.

Esta capacidade não só permite a emissão de alertas mais precisos, como ajuda a combater a desinformação através da verificação e do cruzamento de fontes de informação.

Aliás, foi este uso tecnologia que levou a Hala Systems a ser selecionada para o projeto AWS Pioneers, lançado no início deste mês.

AWS Pioneers reconhece empresas que geram um impacto positivo

Segundo André Rodrigues, porta-voz da AWS em Portugal e chefe de Software de Tecnologia e Empresas de Tecnologia para a Europa do Sul, "a seleção da Hala Systems para o AWS Pioneers Project foi uma decisão natural".

Afinal, a iniciativa europeia reconhece empresas que utilizam a tecnologia para gerar um impacto positivo e real na sociedade, "e a Hala Systems é um exemplo excecional disso".

Estão a usar IA para enfrentar desafios críticos, desde a resiliência social até à segurança humana. Ao reconhecer o seu trabalho, estamos a destacar não só a inovação de ponta que emerge de Portugal, mas também o profundo impacto humano que esta pode ter.

Disse André Rodrigues, afirmando que "histórias como a da Hala demonstram o verdadeiro potencial da tecnologia".

Com a missão de proteger civis em situações de risco extremo, a Hala Systems continua a expandir a sua tecnologia, tornando-a mais escalável, flexível e aplicável a novos cenários.

O objetivo passa por criar soluções que respondam a conflitos armados e desastres naturais, bem como monitorizem infraestruturas críticas, consolidando o seu papel como um modelo de inovação social e tecnológica, em Portugal.

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