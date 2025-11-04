Apple pagará à Google para trazer IA baseada no Gemini para a Siri

Não tem sido simples o processo de trazer a IA pra a SIRI e de criar uma assistente virtual mais capaz e com novas funcionalidades. Tem sido constantemente adiada, o que está a deixar os utilizadores preocupados. O mais recente avanço neste campo mostra que a Apple pagará à Google para criar modelo de IA baseado no Gemini para a Siri.

Gemini da Google irá salvar a nova Siri

A Apple adiara o lançamento da Siri reformulada para 2026 devido a desafios técnicos. No entanto, há agora noticia que a Siri melhorada por IA poderá ser lançada entre março e abril do próximo ano. A Apple também começou a trabalhar com a Google para integrar um modelo baseado no Gemini na nova versão da Siri.

Como Mark Gurman revelou na sua newsletter Power On, a nova Siri “basear-se-á no modelo Gemini da Google” e pretende introduzir funcionalidades como a pesquisa na web com inteligência artificial. Contudo, resta saber se os utilizadores da Apple irão aceitar uma assistente de IA baseada num modelo do Google, ou “se ela poderá desfazer anos de danos à marca Siri”.

Para preparar a Siri para o lançamento em março do próximo ano, a Apple estaria a pagar à Google para desenvolver um modelo personalizado baseado no Gemini para alimentar a assistente. Este será executado nos servidores de cloud privada da empresa, mas isso não significa que o seu ecossistema da será subitamente preenchido com os serviços da Google ou com as funcionalidades do Gemini disponíveis nos Android.

Apple está cada vez mais atrasada no campo da IA

Em vez disso, a Siri dependerá exclusivamente de um modelo de IA desenvolvido pela Google, que alimentará as novas capacidades de IA para os utilizadores da Apple dentro da interface da Apple. Gurman acrescentou que nenhuma das empresas deve comentar publicamente a parceria.

Antes, foi noticiado que a Apple estava em negociações com a Anthropic para utilizar os seus modelos Claude para alimentar a Siri. No entanto, dada a longa relação da Apple com a Google e ao acordo de pesquisa, a empresa acabou por optar pelos modelos de IA da Google. Embora os iPhones da Apple estejam a vender bem no mercado global, os dispositivos precisam de recursos de IA integrados em comparação com os Android.

Além disso, Gurman afirmou que o lançamento da Siri renovada coincidirá com o lançamento do novo ecrã inteligente da Apple, que estará disponível em versões com altifalante integrado e para montagem na parede. A Apple planeia também apresentar as mais recentes versões dos seus sistemas operativos na Worldwide Developers Conference, em junho de 2026, além de trazer grandes atualizações para a Apple Intelligence.