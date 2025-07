OpenAI reduz dependência da Microsoft e faz parceria com a Google

Apesar de ser uma das empresas mais em destaque nos últimos anos, não tem sido simples a caminhada da OpenAI. Está muito dependente de financiamento e em especial de alguns gigantes da indústria, que cedo apostaram nesta IA. A Microsoft é uma das principais, com uma ligação muito próxima. Esta dependência reduz-se agora, com a OpenAI a fazer uma parceria com a Google.

OpenAI reduz dependência da Microsoft

A OpenAI adicionou agora o Google Cloud Platform como fornecedor de cloud para o ChatGPT e as suas APIs em vários países, de acordo com a informação da CNBC. Isto acontece à medida que a gigante da IA diversifica a sua infraestrutura para satisfazer a crescente procura. A empresa também utiliza o Microsoft, bem como o Oracle e o CoreWeave.

Outrora fornecedora exclusiva de serviços de cloud da empresa, a Microsoft perdeu esta posição com a evolução da relação entre as duas empresas. A partir de agora, a gigante do software ainda tem o direito de preferência, mas já não é o único fornecedor.

A utilização do Google Cloud Platform pela OpenAI é uma vitória significativa para a empresa. Os seus negócios na cloud são muito menores do que os da AWS e do Microsoft Azure, embora seja o terceiro maior fornecedor de cloud do mundo. A sua infraestrutura será utilizada nos EUA, Reino Unido, Japão, Holanda e Noruega.

Empresa de IA faz parceria com a Google

Por outro lado, a OpenAI não é o único cliente de IA da Google. A gigante tecnológica já tem uma parceria com a Anthropic. Esta é uma empresa rival de IA fundada por ex-executivos da OpenAI. O CEO da OpenAI, Sam Altman, citou anteriormente a escassez de GPUs como uma motivação não só para aumentar, mas para alargar a gama de serviços de cloud.

Segundo a Reuters, o acordo com a Google poderia estar na ordem do dia há alguns meses. Só depois do fim das parcerias exclusivas com a Microsoft é que as discussões puderam progredir. Para a OpenAI, a diversificação de fornecedores reduz a dependência de um único fornecedor, dando à empresa mais poder para negociar preços e aceder aos chips mais recentes.

No entanto, o acordo levanta questões. Em especial sobre a forma como a Google e os seus rivais irão alocar recursos, cada um oferecendo a sua própria alternativa ao ChatGPT. Olhando para o futuro, a OpenAI está a caminho de finalizar os projetos dos aceleradores em breve, o que poderá reduzir ainda mais a sua dependência de terceiros.