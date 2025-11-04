Estratégia francesa impulsionou a adoção de carros elétricos, e o Renault 5 lidera

O programa de leasing social para veículos elétricos do Governo francês, que oferece taxas de leasing subsidiadas e incentivos financeiros, tem tido uma adesão significativa, especialmente entre cidadãos com rendimentos mais baixos.

Graças a um programa de leasing social, promovido pelo Governo de França, os carros elétricos têm conhecido um crescimento notável no país. O objetivo da iniciativa, que oferece taxas de leasing subsidiadas e incentivos financeiros, passa por tornar o transporte ecológico mais acessível, ao mesmo tempo que apoia as fabricantes automóveis europeias.

O programa francês oferece aos participantes elegíveis taxas de leasing de veículos elétricos a partir de aproximadamente 140 euros por mês, com o Estado a oferecer subsídios de até 7000 euros por veículo.

Para se qualificarem, os candidatos devem comprovar necessidade financeira e depender de um veículo para se deslocarem para o trabalho, especialmente se morarem a mais de 15 quilómetros.

O programa favorece modelos produzidos por fabricantes europeias e exclui a maioria dos veículos elétricos não europeus, particularmente os chineses.

Desta forma, o Governo francês não apenas incentiva a adoção de transportes mais limpos, como reforça a indústria automóvel europeia num contexto de crescente concorrência global.

Participantes podem comprar o carro elétrico no final do contrato de leasing

Desde o relançamento do programa, no final de setembro, foram assinados mais de 41.500 contratos de leasing e, destes, mais de 11.000 foram emitidos a residentes de áreas urbanas que sofrem de altos níveis de poluição atmosférica.

Segundo o Ministério da Transição Energética de França, o programa suscitou um interesse substancial, com um total de 50.000 veículos atribuídos na fase inicial e uma lista de espera ativa para futuros candidatos. Conforme divulgado, o governo alocou, este ano, cerca de 370 milhões de euros para a iniciativa.

Os participantes no programa beneficiam de uma combinação de pagamentos mensais baixos e assistência estatal substancial, tornando os veículos elétricos uma opção viável para famílias que, de outra forma, não teriam condições financeiras para adquiri-los.

À semelhança de outros programas de leasing, o modelo francês para os carros elétricos inclui a possibilidade de comprar o veículo no final do período, incentivando a adoção da mobilidade elétrica a longo prazo.

Esta iniciativa de leasing social adotada por França reflete um esforço europeu mais amplo para promover a adoção de veículos elétricos, reduzir as emissões relacionadas com o transporte e apoiar as indústrias automóveis regionais.

De facto, o sucesso da iniciativa francesa demonstra o potencial de um apoio público bem estruturado para acelerar a mudança para o transporte sustentável, especialmente para aqueles mais afetados por barreiras económicas.

Renault 5 é o carro elétrico mais vendido de outubro

Em outubro, o balanço do mercado automóvel francês foi salvo pelos carros elétricos, mais precisamente pelo leasing social. No total, 139.513 automóveis particulares novos foram matriculados no mês passado, o que representa um pequeno aumento de 2,9% em relação a outubro de 2024.

Os modelos elétricos, especificamente, dispararam 63%, passando de 20.899 para 34.108 unidades, graças ao leasing social. O programa francês permitiu que os carros elétricos atingissem um novo recorde de quota de mercado, com 24%: em outubro, um em cada quatro veículos matriculados em França era elétrico!

Em termos de marcas e modelos, destaque para a Renault, que registou mais de 10.000 encomendas para o seu R5 E-Tech. Ainda que este tenha sido ultrapassado pelo Model Y da Tesla, em setembro, volta agora à liderança da classificação, com 4551 matrículas!