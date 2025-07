ChatGPT já pode controlar o seu computador e tratar de tarefas por si

A OpenAI revelou o seu novo produto, o ChatGPT Agent, que expande os limites do ChatGPT. A nova ferramenta vai além dos chatbots tradicionais e pode realizar tarefas complexas e multietapas de forma autónoma, utilizando um "computador virtual". Será este o assistente pessoal que tanto prometem?

Yash Kumar, líder de produto do ChatGPT Agent, e Isa Fulford, líder de investigação, explicaram que a ferramenta é alimentada por um novo modelo desenvolvido à medida. Este modelo pode analisar e resumir reuniões do calendário do utilizador, criar uma lista de compras para um pequeno-almoço em família e até preparar apresentações com base em dados da concorrência.

O modelo utilizado pela ferramenta não tem um nome específico, mas combina as capacidades de duas ferramentas OpenAI existentes, o Operator e o Deep Research. Este sistema é executado numa plataforma com múltiplas ferramentas, incluindo um navegador de texto, um navegador de imagens e um navegador de linha de comandos, e os utilizadores podem importar os seus próprios dados.

Na apresentação de demonstração feita durante a apresentação, foram mostrados exemplos em que o Agent se ligou ao Google Calendar, verificou os horários disponíveis e comparou as reservas de restaurantes através do OpenTable para fazer planos em nome do utilizador. O utilizador pode adicionar informações adicionais ou alterar critérios durante o processo. Também foi demonstrado que pode gerar relatórios de investigação detalhados sobre tópicos específicos.

Kumar explicou que o Agent corre não apenas num browser, mas num sistema que simula um computador inteiro, permitindo a utilização de ferramentas muito mais avançadas. No entanto, a demonstração também revelou que o sistema pode ficar lento por vezes. Afirmou que se concentram em completar tarefas complexas corretamente, em vez da velocidade. Enfatizou que, embora estas tarefas possam demorar horas a serem concluídas manualmente, o tempo de processamento de 15 a 30 minutos do Agent representa uma vantagem significativa.

O agente não realiza nenhuma ação "irreversível" sem antes obter a aprovação do utilizador durante o processo. Por exemplo, solicita permissão antes de enviar um e-mail ou fazer uma reserva. Isto mantém o sistema sob controlo do utilizador. A OpenAI anunciou que o novo modelo utilizado para o Agent tem maior capacidade e permite proteções especiais contra riscos de abuso biológico e químico. A empresa afirma que não há evidências de que o modelo possa produzir diretamente resultados perigosos.

No entanto, foram implementadas camadas de segurança adicionais para cenários de alto risco. Medidas semelhantes foram implementadas durante o lançamento do modelo Claude Opus 4 da Anthropic. O ChatGPT Agent posiciona-se como um passo em frente na demonstração de que a inteligência artificial está a tornar-se mais do que apenas uma ferramenta para fornecer informação, mas sim um assistente digital ativo.