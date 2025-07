Android 16 QPR1 Beta 3: Google prepara mais uma atualização para os smartphones

O Android 16 QPR1 Beta 3 chegou. Isso traz um melhorar geral antes do seu lançamento estável para os Pixel. Embora esteja presente uma nova funcionalidade, outras adições experimentais estão ausentes. Isso traz a certeza de que a Google dá prioridade a uma experiência refinada e estável para o próximo lançamento público.

A Google está atualmente a lançar o seu programa beta QPR para utilizadores inscritos. A boa notícia é que a Google lançou a atualização beta 3 do Android 16 QPR1 para dispositivos Pixel elegíveis. Na versão mais recente pretende que esta seja a última antes do lançamento estável do primeiro lançamento trimestral da plataforma (QPR1) baseado no Android 16.

A Google mantém o changelog para estes betas do QPR conciso e por isso, a comunidade aprofunda frequentemente para descobrir as novidades. Este último Android 16 QPR1 Beta 3 OTA não é exceção. No entanto, já foi possível descobrir algumas novidades nas explorações iniciais. A lista de alterações inclui uma nova funcionalidade de acessibilidade importante que vale a pena mencionar. Uma lupa de ecrã melhorada que agora pode ampliar o teclado.

Encontrada em Definições > Acessibilidade > Ampliação, a opção "ampliar teclado" é uma adição inteligente. Permite que os utilizadores com a ampliação de ecrã inteiro ativada vejam emojis e letras no teclado mais de perto. Isto deve tornar a sua experiência de digitação mais confortável e precisa. A sua inclusão sugere que é muito provável que chegue com a versão estável QPR1.

A mais recente atualização Android 16 QPR1 beta 3 não será para aqueles que esperavam uma lista enorme de novas características. Muitos dos elementos mais apelativos que apareceram nas versões experimentais do Android Canary, como novas funções de proteção de ecrã concebidas para o carregamento sem fios Qi2, uma definição de "brilho HDR melhorado" ou a nova relação de ecrã dividida em 90:10 estão ausentes no QPR1 Beta 3.

Isso sugere que a Google está a concentrar-se fortemente em refinar e estabilizar a plataforma existente para o próximo lançamento do QPR1. A versão estável do Android 16 QPR1 está prevista para ser lançada em breve, a 3 de setembro de 2025.

Para quem participa no programa beta QPR1 com os seus smartphones Pixel se quiser saltar directamente para a versão estável, deve cancelar a subscrição do programa beta em breve. Caso contrário, o seu dispositivo poderá ser atualizado automaticamente para a próxima versão beta (QPR2). No geral, esta beta final do QPR1 não se trata de grandes novidades, mas sim de solidificar a base.