Android 17 promete eliminar as fronteiras entre os dispositivos móveis

O Android 17 será uma versão onde a Google quer aplicar muitas novidades. Este está já em desenvolvimento e até acessível a quem tem um Pixel, mas esconde algumas novidades. Uma das mais importantes que a Google prepara chama-se Handoff e quer elimina as fronteiras entre dispositivos móveis e os smartphones.

Android 17 promete eliminar as fronteiras

A Google dá um passo revolucionário para tornar o ecossistema Android mais integrado. A nova funcionalidade, que estará disponível para os utilizadores com o Android 17, traz a experiência de continuidade do ecossistema Apple para os Pixel e outros dispositivos Android. Em breve, um processo iniciado num smartphone pode ser continuado sem problemas num tablet ou num browser.

A nova atualização do sistema operativo da Google prepara-se para remover as barreiras entre smartphones, tablets, Chromebooks e browsers. Os utilizadores poderão transferir instantaneamente o trabalho que estão a realizar em aplicações compatíveis de um dispositivo para outro.

Por exemplo, um produto visualizado no Chrome num smartphone ou um e-mail que está a ser escrito pode ser continuado a partir do ponto onde parou num tablet. Para que esta funcionalidade funcione na sua capacidade máxima, os programadores de aplicações precisam de integrar os novos sistemas de API do Android 17, que estão a ser preparados.

Unir os smartphones e os dispositivos móveis

Com esta mudança, a Google pretende incentivar os utilizadores a permanecerem dentro do ecossistema. No entanto, a sincronização de dados entre dispositivos também levanta questões de privacidade. Os utilizadores terão de utilizar métodos de login seguros e permitir a sincronização entre dispositivos, para assim acederem aos seus dados, em tempo real.

Esta praticidade, desfrutada pelos utilizadores da Apple há anos, está agora a tornar-se padrão no mundo Android. Para quem utiliza diferentes dispositivos ao longo do dia — em casa, no escritório ou em viagem — esta funcionalidade irá poupar muito tempo.

Embora o Android 17 esteja atualmente em versão beta, espera-se que a versão estável integre completamente as experiências em dispositivos móveis e computadores. Os próximos meses vão mostrar novidades e dar a conhecer como a Google quer implementar estes mecanismos de Handoff para os seus sistemas.