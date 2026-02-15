Chegou finalmente o Android 17 e já pode ser testado num Pixel

Após um início tardio, a Google lançou a primeira versão beta do Android 17 no final do dia da última sexta-feira. Destinada a programadores com um smartphone Pixel compatível, esta versão não está repleta de novas funcionalidades, mas prepara o terreno para as que se avizinham e que devem ser visíveis muito em breve.

Chegou finalmente o Android 17

Desta vez, é a sério e está finalmente acessível para todos os que tiverem dispositivos que possam testar esta nova versão do sistema da gigante das pesquisas, A Google adiou o lançamento da primeira versão beta do Android 17 à última hora, embora estivesse previsto para esta quarta-feira.

Ainda que não esteja recheada de novvidades, os programadores não vão ficar de mãos a abanar este fim de semana. A Google finalmente disponibilizou a mais recente versão do seu sistema operativo online. Para esta ocasião, a Google simplificou o ciclo de testes do seu sistema operativo: já não se chama "pré-visualização para programadores", mas simplesmente beta.

Google prepara novidades para breve

A versão final do Android 17, com o nome de código "Cinnamon Bun", é esperada para algures este verão. A versão estável desta plataforma já está prevista para chegar em breve, sendo esperada para março. A Google lançará a versão final das suas APIs no seu evento anual, a I/O, para que os programadores possam otimizar as suas aplicações.

Para o utilizador normal, o Android 17 não é propriamente uma montra de novas funcionalidades. No entanto, teremos de esperar pelo Google I/O, que acontecerá em maio, para descobrir novas funções desenvolvidas pela Google. Entretanto, o Android 17 inclui melhorias na forma como as aplicações são apresentadas no modo retrato. Os programadores já não poderão impedir o redimensionamento ou forçar a orientação retrato em ecrãs grandes.

ah2>Um Pixel recente já pode testar a novidade

As transições também devem ser mais suaves ao ampliar e reduzir as fotografias. O sistema também suporta o codec de vídeo VVC (H. 266) e a norma 802.11az para a localização precisa de objetos. Por fim, foram adicionados perfis dedicados para dispositivos médicos e rastreadores de atividade física ao gestor de dispositivos.

A primeira versão beta do Android 17 pode ser instalada neste momento num Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 e Pixel 10, claro. Ainda que não estejam disponíveis em Portugal, o Pixel Tablet e o Pixel Fold original também são compatíveis com esta nova versão agora lançada.