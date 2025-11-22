WhatsApp renova-se e traz de volta um dos seus clássicos

Ainda que se esteja a renova constantemente, o WhatsApp não esquece o passado e as funcionalidades que os utilizadores mais apreciam. É assim que surge agora uma novidade, que, na verdade, muitos já conheciam. A área Sobre regressa, com novidades e totalmente renovada.

Sobre: renovar um clássico do WhatsApp

O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais utilizadas globalmente, anunciou a reintrodução e o aprimoramento da funcionalidade “Sobre” (About). Este recurso, que a própria empresa identifica como a sua primeira característica — anterior até às mensagens privadas e seguras —, foi otimizado para tornar as atualizações de estado mais fáceis de usar e mais relevantes.

O propósito central da secção “Sobre” é permitir que os utilizadores partilhem de forma rápida e concisa o que se passa nas suas vidas ou o seu nível de disponibilidade. De acordo com a plataforma, o recurso é ideal para momentos de transição, onde o utilizador está “livre num minuto, mas ocupado no seguinte”. Esta secção permite informar os contactos sobre a indisponibilidade ou sugerir o tópico de conversa, bastando para isso “um emoji e uma frase curta”.

Interatividade: responder diretamente ao Estado

Uma das melhorias mais significativas reside na introdução de maior interatividade e visibilidade para o estado. A secção “Sobre” está agora mais destacada, aparecendo facilmente na parte superior das conversas individuais e no perfil do utilizador.

Crucialmente, o WhatsApp adicionou uma funcionalidade que permite aos contactos responderem diretamente ao estado de outra pessoa. Ao tocar no estado “Sobre” dentro de uma conversa, o utilizador pode enviar uma resposta imediata e contextualizada, o que simplifica e agiliza a comunicação.

Controlo de tempo e privacidade reforçado

A atualização confere aos utilizadores um maior controlo sobre a gestão do seu estado e privacidade.

Duração Personalizável : embora o estado “Sobre” expire automaticamente após 24 horas (um dia), os utilizadores têm agora a flexibilidade de ajustar este tempo. É possível configurar o estado para desaparecer mais rapidamente ou permanecer visível por um período mais longo, através das Definições, na opção “Definir Sobre”.

: embora o estado “Sobre” expire automaticamente após 24 horas (um dia), os utilizadores têm agora a flexibilidade de ajustar este tempo. É possível configurar o estado para desaparecer mais rapidamente ou permanecer visível por um período mais longo, através das Definições, na opção “Definir Sobre”. Gestão de Audiência: a privacidade permanece sob o controlo total do utilizador. As configurações de privacidade permitem definir quem pode ver o seu estado, com opções para restringir a visualização apenas a contactos ou torná-lo mais acessível, consoante a preferência individual.

Esta otimização do recurso “Sobre” representa um esforço contínuo do WhatsApp para fornecer ferramentas de comunicação claras e dinâmicas, e o seu lançamento gradual para todos os utilizadores móveis teve início esta semana, devendo ser alargada nos próximos dias.