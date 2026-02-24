App Vetting: porque é importante analisar aplicações antes de as instalar?
Num mundo onde instalamos aplicações quase de forma automática, seja no smartphone, tablet ou computador, raramente pensamos no que está “por trás” de cada app. No entanto, para as organizações, a instalação de uma aplicação pode representar um risco sério de segurança. É aqui que entra o App Vetting.
App Vetting: análise, validação e avaliação de aplicações
App Vetting é o processo de análise, validação e avaliação de aplicações antes de estas serem autorizadas para utilização. O objetivo é simples: garantir que a app é segura, não contém código malicioso e cumpre requisitos legais e técnicos.
Este processo pode ser aplicado:
- Antes de publicar uma app numa loja oficial
- Antes de permitir a instalação em equipamentos empresariais
- Antes de integrar software de terceiros numa infraestrutura crítica
Gigantes como a Apple e a Google têm processos próprios de validação antes de disponibilizarem aplicações na App Store e na Google Play Store. Ainda assim, sabemos que aplicações maliciosas conseguem, por vezes, ultrapassar os mecanismos de segurança, o que demonstra que o risco é real.
Dependendo do nível de criticidade, a avaliação pode incluir:
- Análise estática de código (SAST)
- Análise dinâmica (DAST)
- Verificação de permissões excessivas
- Deteção de malware
- Identificação de vulnerabilidades (ex: falhas OWASP)
- Avaliação de bibliotecas externas
- Análise da política de privacidade
- Conformidade com regulamentos como o RGPD e a Diretiva NIS 2
Em contexto empresarial, este processo é muitas vezes integrado em soluções de MDM (Mobile Device Management).
Num cenário onde a superfície de ataque cresce todos os dias, confiar apenas na reputação de uma aplicação já não deve suficiente. O App Vetting deve fazer parte da estratégia de cibersegurança de qualquer organização, seja no setor público, privado ou em infraestruturas críticas.