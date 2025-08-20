Pixel 10: chegou a série de smartphones mais potente da Google até hoje!

Os smartphones Pixel permitem ao utilizador testemunhar a mais pura experiência Android e os modelos que acabam de chegar representam mais uma oportunidade nesse sentido. Os novos dispositivos dão forma à série de smartphones mais potentes da Google até agora, com a Inteligência Artificial (IA) em destaque e, claro, a fotografia.

Procurando simplificar a vida do utilizador, a Google integra IA na sua nova série Pixel, dando-lhe particular destaque.

De entre as várias tarefas que pode executar pelo utilizador, a tecnologia ajuda-lo-á a debater ideias, encontrar proativamente informações úteis e realizar tarefas rapidamente nas suas aplicações.

A IA está de tal forma presente nesta série de novos modelos que os telemóveis Pixel 10 Pro incluem uma subscrição de um ano do plano Google AI Pro, por forma a oferecer o melhor da IA da Google sem custos.

Esta oferta desbloqueia o acesso prioritário à IA de próxima geração da Google com o Gemini Pro, melhora a aprendizagem com o NotebookLM e aumenta a produtividade com o Gemini no Gmail, no Docs e muito mais.

Além disso, poderá aceder ao Veo 3 Fast no Gemini para criar vídeos com o modelo de geração de texto para vídeo.

Ter o Gemini da Google perfeitamente integrado

Com os novos Pixel 10, o Gemini pode ligar-se ao Maps para encontrar os restaurantes familiares com melhor classificação nas proximidades e enviar pelo utilizador a lista para o chat do grupo da família. Em seguida, pode adicionar a reserva ao calendário e dar-lhe um aviso de quando precisar de sair do escritório para chegar a tempo.

Em vez de escrever, o utilizador pode usar o Gemini Live para conversas naturais e em modo mãos-livres, bem como melhorar os seus debates ao partilhar o ecrã, as imagens, os ficheiros ou os vídeos do YouTube.

Além disso, pode partilhar a sua câmara no Gemini Live para conversar sobre o que está a ver, quer seja ter ideias de organização de móveis para o seu apartamento ou resolver problemas com as mudanças da sua bicicleta.

Os chats em direto e o conteúdo partilhado com o Gemini são armazenados na Atividade das Apps Gemini, e o utilizador pode gerir e eliminar a sua atividade em qualquer altura.

Editar fotografias nunca foi tão simples

Com a série Pixel 10, as boas fotografias não são complexas, pois a Google oferece funcionalidades com tecnologia de IA e ferramentas de edição mágica na Câmara Pixel.

O novo Assistente de Câmara, com tecnologia de modelos Gemini incorporados diretamente na câmara, pode ler o ambiente, dar sugestões e ajudar a encontrar o melhor ângulo e iluminação, bem como sugerir os melhores modos a utilizar.

Com o novo Melhor take automático, o Pixel pode encontrar e combinar automaticamente fotos semelhantes numa só foto em que todos estão no seu melhor.

Google promete um Pixel 10 durável

A série Pixel 10 foi concebida a pensar na durabilidade, segundo a Google, pelo que a Barra da câmara do Pixel está integrada num telemóvel fabricado com materiais premium duradouros.

Além disso, a linguagem de design do Android vai ser alvo da maior reformulação dos últimos anos, com novos efeitos de imagem de fundo, uma interface de apps refinada e um painel de notificações moderno, entre outras mudanças.

Os smartphones Pixel 10 foram concebidos para oferecer maior resistência a riscos e quedas, com alumínio de tecnologia espacial e Corning Gorilla Glass Victus. Com uma classificação IP68, resistem, também, à água e à poeira.

Todos os modelos recebem 7 anos de atualizações do sistema operativo, de segurança e de Pixel Drop para funcionalidades novas e atualizadas.

Pixelsnap: tecnologia magnética para carregamento sem fios, mas não só

Com os Pixel 10, chega o novo Pixelsnap, uma nova tecnologia magnética incorporada em todos os dispositivos da nova série. Esta permite encaixar facilmente carregadores, suportes, apoios e outros acessórios sem fios para o Pixel, mesmo enquanto o smartphone está coberto com as capas Pixelsnap da Google.

O utilizador pode sincronizar o Pixel com o novo carregador Pixelsnap para ter um carregamento sem fios Qi2 eficiente e integrado que atinge velocidades até 25 W.

Em alternativa, pode escolher o carregador Pixelsnap com suporte para colocar o telemóvel na estação de ancoragem na orientação vertical ou horizontal, para poder utilizá-lo enquanto carrega.

Google Tensor G5: a próxima evolução da IA premium

A série Google Pixel 10 conta com o novo processador Tensor G5 e representa a atualização mais significativa da Google, com uma personalização mais aprofundada, da arquitetura ao fabrico.

Concebido para a era Gemini, com a tecnologia de nós de processo líder de mercado, o Tensor G5 inclui uma TPU até 60% mais potente para a IA mais avançada no dispositivo, e apresenta um aumento de dois dígitos no desempenho entre núcleos de computação, incluindo uma CPU que é, em média, 34% mais rápida.

Desta forma, a Google oferece experiências do utilizador mais fluidas e funcionalidades inovadoras no Pixel, como Zoom de resolução profissional, o Melhor take automático e novas traduções de voz durante chamadas telefónicas com a Tradução instantânea.

O Tensor G5 inclui, também, um processador de sinal de imagem (em inglês, ISP) totalmente personalizado para oferecer a melhor qualidade de imagem e vídeo de sempre do Pixel.

O que diferencia cada modelo da série Pixel 10?

Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL: os topo de gama da Google

O Google Pixel 10 Pro define novos padrões em todos os aspetos, apresentando uma IA sem precedentes com o Gemini, uma qualidade de câmara notável, um design requintado, o novo chip Google Tensor G5 e 16 GB de RAM para o desempenho mais potente de sempre.

O sistema de câmara tripla Pro inclui melhorias como o Zoom de resolução profissional, os Retratos de Alta Resolução e a estabilização melhorada com a tecnologia Otimização de vídeo.

Além disso, tem um design com toques em metal polido, materiais resistentes e o ecrã Super Actua envolvente, o mais brilhante de sempre num Pixel com Brilho máximo de 3300 nits.

É duas vezes mais durável do que o Pixel 8 Pro e foi, segundo a Google, cuidadosamente concebido para suportar quedas, arranhões, derrames e poeira do dia a dia.

O topo de gama da Google está disponível em dois tamanhos (6,3 polegadas e 6,8 polegadas), para que o utilizador possa escolher o que melhor se adequa a si, sem comprometer as principais especificações.

Tanto o Pixel 10 Pro como o Pixel 10 Pro XL têm baterias que duram mais de 24 horas e carregamento rápido.

Fotografia dos Pro com qualidade de estúdio

O sistema de câmara traseira tripla profissional é câmara mais avançada da Google até ao momento. Alimentado pelo novo Pixel ISP no Tensor G5, oferece fotografias, retratos, panorâmicas e vídeos incríveis em qualquer condição de iluminação, de perto ou de longe.

A câmara grande angular de 50 MP do Pixel e a sua nova estabilização ótica melhorada permitem vídeos incrivelmente suaves, ajudando a transformar cenas de movimento rápido em filmagens cinematográficas estáveis.

Em conjunto com o Otimização de vídeo para obter detalhes aprofundados, cor e iluminação, bem como Vídeo noturno, Vídeo 8K e Zoom de vídeo de alta esolução, oferece a melhor qualidade de vídeo de sempre do Pixel.

A teleobjetiva 5x atualizada oferece a melhor qualidade de zoom de sempre, com Zoom de resolução profissional de 100x para grandes planos fantásticos.

Além disso, a câmara frontal de 42 MP com focagem automática tem um campo de visão incrivelmente alargado, encaixando mais em cada fotograma para tirar selfies deslumbrantes.

💰 Preço do Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL Pixel 10 Pro 128 GB - 1119€ 256 GB - 1219€ 512 GB - 1349€ 1 TB - 1619€

Pixel 10 Pro XL 256 GB - 1329€ 512 GB - 1459€ 1 TB - 1719€



Pixel 10 permite fazer coisas espetaculares com naturalidade

O Google Pixel 10 oferece uma câmara notável, IA avançada com o Gemini incorporado, desempenho potente e 12 GB de RAM. O modelo mais básico da série foi produzido com materiais duradouros, num design polido que é o ícone do Pixel. De destacar que tem o dobro da durabilidade do Pixel 8.

Inclui um ecrã Actua nítido e vibrante de 6,3 polegadas, agora ainda mais vívido com um brilho máximo de 3000 nits para uma melhor legibilidade no exterior.

A bateria, que a Google promete durar mais de 24 horas, pode carregar até 55% em cerca de 30 minutos.

Câmara do Pixel 10 entrega imagens realistas

O Pixel 10 inclui um sistema de câmara tripla traseira, o primeiro na sua categoria a oferecer três lentes. Com uma nova teleobjetiva 5x que oferece uma qualidade de imagem ótica de 10x e Zoom de alta resolução até 20x, pode captar grandes planos com grande nitidez, mesmo à distância.

Com o HDR+ do Pixel, a câmara grande-angular de 48 MP garante imagens nítidas e detalhadas, mesmo em condições de iluminação mais exigentes.

A câmara Ultrawide permite-lhe incluir mais em cada fotograma, o que é ideal para paisagens e interiores.

Independentemente da lente, o Pixel 10 ajuda a destrancar o seu potencial fotográfico com funcionalidades avançadas da câmara, como fotos com Visão noturna, Macrofoco e Panorama.

Para selfies, a câmara frontal de 10,5 MP com focagem automática facilita a captação de fotos nítidas e partilhadas. Além disso, com o novo ISP do Tensor G5, o Pixel 10 grava vídeos HDR (10 bits) de 10 bit por predefinição para obter detalhes e cores mais intensos.