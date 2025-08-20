Tesla expande rede de Superchargers em Portugal

A Tesla está a reforçar a sua rede de Superchargers, em Portugal, sublinhando o seu compromisso em fornecer uma infraestrutura de carregamento rápida, acessível e eficiente para os condutores de veículos elétricos.

No início deste mês, informámos que o caminho para o desenvolvimento da rede Tesla Supercharger tinha sido desimpedido, pela entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Mobilidade Elétrica, alinhado com o regulamento europeu AFIR.

Na altura, vimos que este eliminou barreiras como a obrigatoriedade de integração na rede MOBI.E e contratos prévios.

Em apenas três semanas, a Tesla alcançou um crescimento recorde na sua rede de Superchargers, marcando uma nova era para o carregamento de veículos elétricos, em Portugal.

Mealhada e Fátima: os maiores Superchargers do Sul da Europa

Hoje, a Tesla inaugurou a sua maior estação de Supercharger no Sul da Europa: o Supercharger da Mealhada, agora ampliado para 40 postos de carregamento, incluindo a mais recente tecnologia V4. Este é, também, o maior hub de carregamento rápido, em Portugal.

Paralelamente, a Tesla ampliou o Supercharger de Fátima com 18 postos adicionais, elevando o total para 32 postos, tornando-o o segundo maior Supercharger no Sul da Europa.

Outras expansões importantes incluem:

12 novos postos em Alcantarilha;

8 em Loulé;

4 em Alcácer do Sal.

Estas expansões contribuíram para mais de 60 novos postos de carregamento na rede de Superchargers da Tesla, num aumento de 70% no número total de vagas em todo o país, em apenas três semanas.

Nas próximas semanas, Alcácer do Sal ganhará mais 18 postos de carregamento.

A par destas inaugurações, a Tesla irá atualizar várias estações existentes até ao final do ano, substituindo os carregadores V2 mais antigos por equipamentos V4 de última geração.

Além disso, duas novas estações serão inauguradas, em breve, em Castelo Branco e Matosinhos, reforçando ainda mais a cobertura nacional.

Abertura gradual a todos os veículos elétricos

À medida que a Tesla abre progressivamente a sua rede de Superchargers a todas as marcas, os condutores portugueses beneficiarão de um carregamento mais acessível do que nunca.

Com a tecnologia V4, carregar e pagar é simples: os clientes podem pagar diretamente com um cartão contactless, com os preços claramente indicados por kWh - sem necessidade do uso de qualquer aplicação.

Estas ações irão expandir ainda mais a cobertura nacional e melhorar a conveniência de carregamento para todos os condutores de veículos elétricos, uma vez que a rede de Superchargers da Tesla será progressivamente aberta a veículos elétricos de todas as marcas.

O processo é rápido, fácil e completamente descomplicado, permitindo-lhes carregar e partir sem pensar duas vezes.

📍 Encontre todos os Superchargers da Tesla, em Portugal, aqui.