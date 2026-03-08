Dica: como identificar uma música apenas a trautear com a Google

Em 2020, a Google disponibilizou uma funcionalidade que permite identificar músicas através do som da voz, eliminando a necessidade de conhecer a letra ou o autor. Esta ferramenta utiliza inteligência artificial (IA) para reconhecer melodias que o utilizador tenha "preso" na memória.

Encontre a música que não lhe sai da cabeça

Todos já passámos pela frustração de ter um ritmo constante na cabeça sem conseguirmos recordar o nome da música ou quem a canta. Para resolver este dilema, a Google tem uma funcionalidade que lhe permite pesquisar músicas apenas ao trautear, assobiar ou cantar.

O processo é simples: no seu dispositivo móvel, aceda à aplicação Google ou ao respetivo widget de pesquisa, clique no ícone do microfone e selecione o botão "Pesquisar uma música".

Deverá emitir o som da melodia durante cerca de 10 a 15 segundos.

Se utilizar o Google Assistant, basta dizer "Hey Google, que música é esta?" e começar a entoar o ritmo. Não é necessário ter uma voz afinada; o sistema apresentará as opções mais prováveis com base na sequência sonora captada.

A ciência por trás do reconhecimento de melodias da Google

O funcionamento desta tecnologia assenta na premissa de que a melodia de uma música funciona como a sua impressão digital. Cada composição possui uma identidade única e a Google desenvolveu modelos de machine learning capazes de fazer a correspondência entre o seu trauteio e a "impressão" correta.

Quando o utilizador emite o som, os algoritmos transformam o áudio numa sequência numérica que representa a essência da melodia. Estes modelos foram treinados para ignorar elementos secundários, como o timbre da voz, a afinação ou os instrumentos de acompanhamento, focando-se exclusivamente na assinatura rítmica.

Esta sequência é então comparada, em tempo real, com milhares de temas de todo o mundo para encontrar as correspondências mais exatas.

