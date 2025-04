E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo Gemini 2.5 Pro, da nova tecnologia de ecrã curvo da Motorola, experimentámos o novo tablet Xiaomi Pad 7 Pro, e muito mais.

A Google parece estar a apostar de forma muito intensa na IA e no que esta pode oferecer aos seus utilizadores. Poucos dias de apresentar o seu modelo mais recente, torna-o agora acessível a todos. O Gemini 2.5 Pro experimental está agora disponível para todos os utilizadores, permitindo-lhes explorá-lo.

A Tesla já demonstrou a sua ambição de ser líder mundial na produção de carros elétricos. O renovado Tesla Model Y está agora à venda em Singapura numa versão exclusiva, que não se encontra em mais nenhum mercado. Sim, é mais barata, mas não é barata, visto que neste país, ter carro é um privilégio para os mais ricos.

Na segunda-feira à noite, a SpaceX lançou quatro pessoas para o espaço, na primeira missão humana de sempre a orbitar as regiões polares da Terra. A equipa realizará 22 experiências, incluindo a primeira radiografia e a viabilidade do cultivo de cogumelos.

A Motorola anunciou o motorola edge 60 fusion, um dispositivo que oferece experiências potencializadas por Inteligência Artificial (IA) e um ecrã imersivo com curvas em quatro lados. Este modelo estará disponível, em Portugal, a partir do final de abril, por 329,99 euros.

A Premier League irá implementar um sistema de rastreamento ótico para acelerar as decisões de fora de jogo. Esta semi-automated offside technology (SAOT) promete reduzir o tempo das decisões em cerca de 30 segundos, embora mantenha a precisão atual.

O mercado dos tablets tem evoluído pouco nos últimos anos, mas ainda assim tem mostrado algumas melhorias e novidades. A Xiaomi tem feito a sua parte e apresentado alguns modelos muito interessantes. O mais recente, o Xiaomi Pad 7 Pro, revela isso mesmo, mantendo uma caraterística da marca. Preços acessíveis, mas com especificações para qualquer desafio. Hoje vamos conhecer o Xiaomi Pad 7 Pro e o que traz para os utilizadores.

A ENGWE, fabricante de bicicletas elétricas, celebrou o seu 11.º aniversário com o lançamento oficial da série L20 3.0, reforçando o seu compromisso com a inovação e a qualidade no setor das e-bikes. Os novos modelos ENGWE L20 3.0 Boost e L20 3.0 Pro oferecem autonomia até 160 km, mais conforto e carregamento rápido.

Engenheiros da Northwestern University criaram um pacemaker incrivelmente pequeno, tão pequeno que é mais pequeno do que um grão de arroz. Este pacemaker pode ser injetado no corpo utilizando uma seringa que funciona em conjunto com um dispositivo macio, flexível e sem fios usado no peito para controlar o ritmo. Uma solução que pode salvar muitos recém-nascidos.

Uma das coisas que poderá não saber sobre os veículos elétricos (VE) até viver com um é que carregam mais lentamente a temperaturas frias, o que significa que poderá ter de passar mais tempo numa estação de carregamento em longas viagens de inverno. E isso em muitos países é um problema. Agora, a solução poderá estar à vista!

No seu evento de lançamento global, no Salão da Mobilidade de Seul, na Coreia, a Hyundai Motor Company apresentou o novíssimo veículo elétrico a pilha de combustível (FCEV) Hyundai NEXO, um SUV de tamanho médio de vanguarda. Segundo a marca, o lançamento representa um marco significativo na mobilidade a hidrogénio.

A geração de números verdadeiramente aleatórios, um desafio persistente na tecnologia, acaba de dar um passo de gigante graças à computação quântica. Uma equipa internacional de investigadores conseguiu produzir o que afirmam ser o primeiro número realmente aleatório da história.

Imagine um veículo pessoal que não depende de rodas para se mover, mas sim de pernas robóticas capazes de escalar, absorver impactos e adaptar-se a qualquer terreno. Esta é a visão arrojada da Kawasaki com o CORLEO – um concept inovador que funde a engenharia robótica com a tradição motociclista.