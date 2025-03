Google lançou o Gemini 2.5 Pro e agora tornou-o gratuito para todos

A Google parece estar a apostar de forma muito intensa na IA e no que esta pode oferecer aos seus utilizadores. Poucos dias de apresentar o seu modelo mais recente, torna-o agora acessível a todos. O Gemini 2.5 Pro experimental está agora disponível para todos os utilizadores, permitindo-lhes explorá-lo.

Há poucos dias, a Google anunciou o seu modelo de inteligência artificial mais avançado do mercado, o Gemini 2.5 Pro, e surpreendentemente, está agora disponível para todos os utilizadores. Esta é uma mudança que é bem vinda e que abre os modelos mais recentes de IA a todos os que necessitam de usar esta tecnologia.

Há alguns dias, o Google Gemini 2.5 Pro estava apenas disponível para subscritores do Gemini Advanced e do Google One AI Premium nos Estados Unidos. Isso mudou há algumas horas, estando disponível para todos os utilizadores com contas gratuitas e, aparentemente, em todo o mundo. Entretanto, com uma conta gratuita, já está disponível o Gemini 2.5 Pro experimental, uma versão preliminar antes do lançamento estável.

Para usar esta nova IA da Google, o utilizador deve selecionar o modelo no canto superior esquerdo do Gemini. Aqui pode escolher esta versão “ideal para tarefas altamente complexas” e começar a utilizá-la. Há que ter em atenção que está limitado a apenas cinco interações, pelo que não conseguirá tirar muito proveito. Felizmente, será redefinido com o tempo.

Este modelo Gemini 2.5 Pro foi anunciado como o modelo de IA mais inteligente da Google. Apresenta capacidades de raciocínio e suporta várias funções, como aplicações, extensões, carregamentos de ficheiros e ecrã. Para tirar partido dele, basta aceder ao site oficial do Gemini, embora de momento este novo modelo não esteja disponível para aplicações em iOS e Android.

Segundo o ranking da LMArena, o Gemini 2.5 Pro experimental lidera atualmente o ranking, especialmente nos testes de matemática e ciências. Não é claro se a versão estável do Gemini 2.5 Pro continuará disponível para todos os utilizadores e contas gratuitas com o lançamento da versão estável. Pode acontecer que apenas a versão experimental fique disponível, como é o caso atualmente.

Esta mudança da Google, e o acesso à sua IA mais recente, parece ser uma resposta a outras propostas. Quer atrair os utilizadores para esta proposta e assim garantir que estes usam o que a gigante das pesquisas desenvolveu no campo da inteligência artificial.