Claude continuará sem anúncios! Anthropic goza com publicidade no ChatGPT

Com investimentos milionários, as empresas associadas à IA têm despesas muito elevadas. Claro que estes modelos de negócio não são muito rentáveis e novas formas de se capitalizarem surgem. A mais óbvia é recorrer a anúncios, algo que a Anthropic se nega a ter. A verdade é que o Claude não o terá e aproveitou para gozar com o ChatGPT.

A Anthropic está a lançar uma campanha publicitária para promover o seu chatbot, o Claude. Para transmitir a sua mensagem, entendeu que o mais correto seria gozar com a concorrência. A startup decidiu gozar com a OpenAI, que anunciou a chegada de anúncios ao ChatGPT há poucas semanas.

Os anúncios que satirizam a publicidade são bastante metalinguísticos, mas muito eficazes e está provado que são uma forma divertida de conquistar clientes. A Anthropic lançou uma campanha ridicularizando a presença de anúncios em bots de IA. O criador de Claude nunca menciona o ChatGPT pelo nome, mas todos perceberão a mensagem. A OpenAI vai integrar banners no seu serviço gratuito e na nova subscrição de 8€.

No anúncio apresentado, um utilizador da IA ​​pergunta como comunicar melhor com a sua mãe. A conversa flui bem de forma aparentemente normal, até que o bot sugere a inscrição num site de encontros. Estes anúncios da Anthropic serão exibidos num dos maiores palcos do planeta, o Super Bowl, que acontece este domingo.

"Claude continuará livre de anúncios", promete a Anthropic. “Os utilizadores não verão nenhum link ‘patrocinado’ junto das suas conversas com Claude. E as respostas de Claude não serão influenciadas pelos anunciantes nem incluirão inserções não solicitadas de produtos de terceiros”. Uma grande promessa, mas poderá não estará de pé no futuro, quando a empresa precisar de recuperar os investimentos realizados.

Por enquanto, a Anthropic mantém o seu modelo de negócio tradicional. As receitas provêm de subscrições e contratos com empresas para utilizarem Claude. A Apple é, aparentemente, um dos seus maiores clientes. “É uma escolha que envolve concessões, e entendemos que outras empresas de IA podem chegar a conclusões diferentes”.

A empresa não descarta outras formas de gerar receita. Está, por isso, bastante interessada no “comércio agente”, ou seja, agentes de IA que fazem compras ou reservam uma mesa num restaurante em nome do consumidor. Ela também explora a integração com software de terceiros, como o Figma ou o Canva. Mas a publicidade em si não consta nos planos. Veremos se esta ideia promissora resistirá ao teste do tempo.