YouTube Premium testa modo que permite partilhar vídeos sem anúncios

A Google tem estado focada na publicidade no YouTube. Tem sido uma verdadeira luta contra o bloqueio de anúncios e as muitas formas de controlar esta forma de monetizar este serviço. Numa mudança complexa, o YouTube testa agora uma funcionalidade que permite aos subscritores Premium partilhar vídeos sem anúncios com não subscritores.

O YouTube testa regularmente novas funcionalidades com os seus utilizadores, mas nem sempre são muito úteis. Recentemente, foi disponibilizado um aumento de 4x na velocidade de reprodução ou um novo botão para encontrar conteúdo mais rapidamente. Mas o último teste detetado é muito mais interessante para os utilizadores.

Esta é uma opção que permite aos subscritores do YouTube Premium partilhar um vídeo sem anúncios com amigos e familiares que não são subscritores. Atualmente, esta funcionalidade está a ser testada com um número limitado de utilizadores e numa pequena lista de países (Argentina, Brasil, Canadá, México, Turquia e Reino Unido). Uma página de suporte online detalha a novidade e como pode ser usada.

Em detalhe, o YouTube permite partilhar até 10 vídeos por mês com quantos utilizadores quiser. Esta mudança parece ser uma medida muito generosa por parte da Google para os utilizadores. Esta é uma modalidade que até agora não estava disponível e que os utilizadores certamente vão apreciar.

Cada utilizador que receber o vídeo poderá vê-lo até 10 vezes sem anúncios por um período de 30 dias a partir da criação do link de partilha. Para criar este link, nada poderia ser mais simples. Basta selecionar uma nova opção que surge quando clica na palavra “partilhar” na interface da plataforma de vídeos da Google. O número de ações restantes também será apresentado aí.

Duas restrições vão ser aplicadas neste processo. A primeira é bastante simples e obriga a estar ligado com uma conta Google e assistir através da aplicação do YouTube. A segunda restrição obriga a pessoa que vai receber o vídeo deve querer reproduzi-lo num país onde o YouTube Premium está presente.

Esta novidade da Google parece ser muito interessante para os utilizadores do YouTube Premium e não só. Abre a porta a uma pausa na publicidade, ainda que temporária e controlada. Será também, certamente, uma forma de atrair utilizadores para este seu serviço pago.