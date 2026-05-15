Adeus aos 15 GB grátis de espaço no Gmail? Google prepara mudança que ninguém quer

Para além da qualidade do serviço que oferece, o Gmail tem mais alguns argumentos. Entre eles está o espaço de armazenamento oferecido. Agora, os utilizadores relatam que o Gmail já não oferece 15 GB de armazenamento gratuito por defeito ao criar uma nova conta de e-mail. O que será que se prepara?

Adeus aos 15 GB grátis de espaço no Gmail?

Entre os muitos benefícios do Gmail, um dos mais apreciados era o armazenamento gratuito de 15 GB para documentos, fotografias e outros ficheiros. Mas isso pode ter acabado. As informações indicam que a Google está a trazer uma mudança que limita o armazenamento a apenas 5 GB na criação de uma nova conta.

Os 15 GB de armazenamento gratuito continuam disponíveis como opção, mas para aceder aos mesmos é necessário registar um número de telefone na conta. O problema veio à tona após um utilizador ter publicado uma captura de ecrã no Reddit mostrando o erro. A Google não fez qualquer anúncio sobre o assunto e não se sabe se a mudança é global. Apenas revelou que estará a fazer testes regionais.

A captura de ecrã revelada mostra que, ao criar uma nova conta do Gmail sem número de telefone, a Google oferece duas opções. Uma delas é continuar como está, mas com apenas 5 GB de armazenamento gratuito. A outra é associar um número de telefone para desbloquear os 15 GB de armazenamento gratuito que a empresa oferece aos seus utilizadores há anos.

Google prepara mudança que ninguém quer

Abaixo do seletor, surge uma mensagem a informar: "A Google utilizará o seu número de telefone para garantir que o espaço de armazenamento é adicionado apenas uma vez por pessoa". Isto gerou especulações de que poderia ser uma tentativa de travar a criação de novas contas de Gmail apenas para obter os 15 GB de armazenamento gratuito, uma prática comum entre os utilizadores há anos.

Até à data, não há confirmação de que isto seja realmente verdade. A Google, em comunicado partilhado, revelou que é apenas um teste regional. De qualquer forma, em muitos países já é impossível criar uma conta Gmail sem ligar um número de telefone durante o processo. Isto reforça a hipótese de que o limite de 5 GB possa ser regional, como a gigante das pesquisas anunciou.

Ainda não é claro o que acontecerá às contas mais antigas do Gmail que não têm um número de telefone associado. No entanto, é referido que a Google mudou a forma como descreve o armazenamento gratuito oferecido aos utilizadores. Enquanto antes afirmava nos seus sites que as contas tinham 15 GB, agora indica que têm ATÉ essa quantidade.