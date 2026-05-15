Geely Starray EM-i e Geely E5 já disponíveis em Portugal: preços e detalhes

Conforme havia sido anunciado, a Geely está a estrear-se, em Portugal, este mês, com a chegada dos modelos Starrary EM-i e E5, primeiros nomes de uma gama focada que a marca diz ser focada na segurança, inovação tecnológica e "transição confiante" para a eletrificação.

A Geely arranca em maio com a pré-venda dos modelos Geely Starrary EM-i e Geely E5.

A entrada no mercado nacional acontece durante este mês de maio, com dois modelos eletrificados desenhados para responder às exigências do dia a dia:

O híbrido plug-in Geely Starray EM-i , disponível, na versão PRO a partir de 29.600 euros (+IVA);

, disponível, na versão PRO a partir de 29.600 euros (+IVA); O elétrico Geely E5, igualmente disponível na versão PRO a partir de 31.200 euros (+IVA).

Geely Starray EM-i: Super Hybrid Plug-in com autonomia até 1055 km

O novo Geely Starray EM-i é um SUV Super Hybrid Plug-in (PHEV) com total foco na segurança, versatilidade e elevada eficiência.

O sistema propulsor do Geely Starray EM-i foi otimizado para manter consumos baixos, permitindo uma autonomia máxima combinada de até 1055 km (WLTP).

A par de um consumo anunciado de apenas 1,4 L/100 km, este SUV torna-se numa solução ideal para quem quer reduzir custos de utilização sem abdicar da autonomia.

Com um design robusto e linhas marcantes, o novo Geely Starray EM-i combina um exterior imponente com um interior moderno e tecnológico, onde todos os aspetos de segurança foram pensados sem qualquer compromisso.

Este modelo está disponível, em Portugal, na versão PRO, a partir de 29.600 euros (+IVA).

Geely E5: o novo SUV 100% elétrico com arquitetura inteligente

O novo Geely E5 é um SUV compacto totalmente elétrico, construído sobre a nova arquitetura inteligente GEA.

Conta com um motor elétrico que produz 160 kW (218 cv) de potência máxima e tração dianteira, alimentado por uma bateria LFP de 60,22 kWh.

O resultado é uma autonomia combinada de até 430 km (WLTP), garantindo um equilíbrio perfeito entre conforto e performance.

No interior, o novo Geely E5 privilegia a facilidade de utilização, com um sistema de infoentretenimento rápido e conectividade total. O habitáculo foi desenhado para ser espaçoso e confortável, utilizando materiais de qualidade.

No capítulo da segurança, o modelo inclui os mais recentes assistentes de condução e proteção ativa.

O novo Geely E5 está disponível na versão PRO, a partir de 31.200 euros (+IVA).

Marca conta com plataformas, design e desenvolvimento próprio

Segundo a própria marca, o crescimento baseia-se num investimento constante em Investigação e Desenvolvimento (I&D), mas também numa forte aposta em segurança, com reconhecimento internacional por parte da Euro NCAP, que nos testes conferiu a classificação de cinco estrelas aos modelos Starray EM-i e E5.

Mais do que apenas fabricar veículos elétricos, a Geely utiliza tecnologias e plataformas próprias, numa aposta na oferta de uma mobilidade mais sustentável e numa ligação fluida entre o condutor e o veículo, através de sistemas digitais de infoentretenimento de fácil utilização que facilitam o quotidiano.

Em breve, a Geely marcará presença em todo o país com espaços de atendimento ao público em vários locais.