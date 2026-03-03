Segurança Social: datas de pagamento das prestações sociais e pensões em março

A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para este mês de março de 2026.

Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.

Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.

Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.

Segurança Social: mês de março de 2026

03 março: Doença Profissional: Pensões e Subsídios

06 março: Apoio Extraordinário às Famílias para Pagamento da Renda

06 março: Pensões

06 março: Complemento Solidário para Idosos

06 março: Reembolso de Despesas de Funeral

06 março: Prestação Social para a Inclusão

16 março: 1º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social

16 março: Prestações Familiares

23 março: Rendimento Social de Inserção

27 março: 2º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social

27 março: Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal

Em suma, o calendário de pagamentos da Segurança Social desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.

A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.