IRS: Escolheu a tributação conjunta? Saiba como funciona a liquidação

Se, na entrega da declaração de IRS, optou pela tributação conjunta, há alguns aspetos importantes a conhecer relativamente ao processo de liquidação do imposto.

Embora a declaração seja apresentada em conjunto, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) emite apenas uma demonstração de liquidação para o agregado familiar. No entanto, ambos os sujeitos passivos recebem uma notificação da liquidação.

Caso exista imposto a pagar, o pagamento pode ser efetuado por qualquer um dos elementos do casal, não sendo necessário que seja obrigatoriamente realizado pelo titular que submeteu a declaração.

Em resumo:

Uma única demonstração de liquidação é emitida para o casal;

Os dois sujeitos passivos são notificados pela Autoridade Tributária;

O pagamento do imposto pode ser efetuado por qualquer um dos cônjuges.

Esta é uma das regras aplicáveis à tributação conjunta e evita dúvidas frequentes entre os contribuintes durante o período de liquidação do IRS.