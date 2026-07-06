Calor? Estas são algumas das melhores ventoinhas para refrescar a casa neste verão
As temperaturas elevadas voltaram a fazer-se sentir e, manter a casa fresca tornou-se uma prioridade. Em vez de comprar um ar condicionado, comprar uma ventoinha poderá ficar bem mais em conta.
Embora o ar condicionado seja uma solução eficaz, nem sempre é a opção mais económica ou prática. As ventoinhas continuam a ser uma excelente alternativa, oferecendo um bom compromisso entre desempenho, consumo energético e preço.
Se está à procura de uma nova ventoinha, reunimos algumas das opções mais interessantes disponíveis na PcComponentes, desde modelos de teto a ventoinhas de torre, passando por soluções industriais e compactas para secretária.
1. AirBliss Ceiling Retractable: ventoinha de teto com luz e pás retráteis
Para quem procura uma solução elegante e multifuncional, a AirBliss Ceiling Retractable combina iluminação LED com ventoinha de teto num único equipamento.
Entre as suas principais características destacam-se:
- Motor de 25 W de baixo consumo;
- Pás retráteis que ficam ocultas quando a ventoinha não está em utilização;
- Seis velocidades de funcionamento;
- Controlo remoto incluído;
- Diâmetro de 106 cm.
É uma excelente opção para quartos ou salas, especialmente para quem pretende um equipamento discreto durante o inverno.
2. Orbegozo SFA 7000: ventoinha nebulizadora
Nos dias de calor mais intenso, uma ventoinha nebulizadora pode fazer toda a diferença. O modelo Orbegozo SFA 7000 combina ventilação com pulverização de água, proporcionando uma sensação de frescura superior.
Os destaques incluem:
- Potência de 100 W;
- Hélice de 40 cm;
- Três velocidades;
- Oscilação automática;
- Temporizador.
É particularmente indicada para terraços, varandas, jardins ou espaços interiores amplos.
3. Ventoinha de parede silenciosa
Quando o espaço no chão é reduzido, uma ventoinha de parede é uma solução prática.
Este modelo oferece:
- Potência de 45 W;
- Cinco pás para melhor fluxo de ar;
- Três velocidades;
- Oscilação automática;
- Funcionamento silencioso.
Ideal para cozinhas, escritórios, oficinas ou estabelecimentos comerciais.
4. Orbegozo PW 1025: mini ventoinha USB
Quem trabalha muitas horas ao computador poderá beneficiar de uma ventoinha compacta para secretária.
A Orbegozo PW 1025 destaca-se por:
- Alimentação USB;
- Potência de apenas 8 W;
- Hélices metálicas;
- Funcionamento ultra silencioso;
- Formato compacto de 10 cm.
É uma solução simples para utilização em casa ou no escritório.
5. Orbegozo PW 1346: potência para espaços maiores
Quando é necessário movimentar grandes volumes de ar, uma ventoinha industrial continua a ser uma das melhores escolhas.
O modelo PW 1346 oferece:
- Potência de 135 W;
- Diâmetro de 45 cm;
- Três velocidades;
- Estrutura metálica robusta;
- Proteção contra capotamento.
É indicada para garagens, oficinas, armazéns ou espaços comerciais.
6. Cecotec EnergySilence 515 MaxFlow Black
As ventoinhas de pé continuam entre as preferidas dos consumidores graças à sua versatilidade.
Este modelo da Cecotec inclui:
- Potência de 45 W;
- Três velocidades;
- Oscilação automática;
- Temporizador;
- Altura regulável.
Uma opção equilibrada para utilização diária em qualquer divisão da casa.
7. Orbegozo CFC 86140 B: ventoinha de teto tradicional
Para quem pretende refrescar divisões de maiores dimensões, esta ventoinha de teto apresenta:
- Motor de 70 W;
- Diâmetro de 140 cm;
- Cinco velocidades;
- Três pás reversíveis.
As pás reversíveis permitem adaptar o aspeto da ventoinha à decoração da casa, além de possibilitarem a circulação do ar durante o inverno.
8. Dreo Cruiser TF611S: tecnologia e silêncio
Para quem procura um equipamento mais moderno, a Dreo Cruiser TF611S é uma das propostas mais completas.
Entre as suas funcionalidades encontram-se:
- Altura de 107 cm;
- Nove velocidades;
- Funcionamento ultra silencioso;
- Ligação Wi-Fi;
- Controlo através de aplicação móvel;
- Design elegante em preto.
É uma excelente escolha para quartos e salas, especialmente para quem valoriza automação e baixo nível de ruído.
Qual é a melhor opção?
A resposta depende da utilização pretendida:
- Para quartos: ventoinhas de teto ou modelos de torre silenciosos.
- Para escritórios: mini ventoinhas USB ou ventoinhas de parede.
- Para salas: ventoinhas de pé ou de teto.
- Para oficinas e garagens: modelos industriais.
- Para exteriores: ventoinhas nebulizadoras.
Independentemente da escolha, vale a pena aproveitar as campanhas atualmente disponíveis na PcComponentes, já que alguns destes modelos se encontram com preços promocionais e representam uma excelente oportunidade para enfrentar os dias mais quentes do verão.