Calor? Estas são algumas das melhores ventoinhas para refrescar a casa neste verão

As temperaturas elevadas voltaram a fazer-se sentir e, manter a casa fresca tornou-se uma prioridade. Em vez de comprar um ar condicionado, comprar uma ventoinha poderá ficar bem mais em conta.

Embora o ar condicionado seja uma solução eficaz, nem sempre é a opção mais económica ou prática. As ventoinhas continuam a ser uma excelente alternativa, oferecendo um bom compromisso entre desempenho, consumo energético e preço.

Se está à procura de uma nova ventoinha, reunimos algumas das opções mais interessantes disponíveis na PcComponentes, desde modelos de teto a ventoinhas de torre, passando por soluções industriais e compactas para secretária.

1. AirBliss Ceiling Retractable: ventoinha de teto com luz e pás retráteis

Para quem procura uma solução elegante e multifuncional, a AirBliss Ceiling Retractable combina iluminação LED com ventoinha de teto num único equipamento.

Entre as suas principais características destacam-se:

Motor de 25 W de baixo consumo;

Pás retráteis que ficam ocultas quando a ventoinha não está em utilização;

Seis velocidades de funcionamento;

Controlo remoto incluído;

Diâmetro de 106 cm.

É uma excelente opção para quartos ou salas, especialmente para quem pretende um equipamento discreto durante o inverno.

2. Orbegozo SFA 7000: ventoinha nebulizadora

Nos dias de calor mais intenso, uma ventoinha nebulizadora pode fazer toda a diferença. O modelo Orbegozo SFA 7000 combina ventilação com pulverização de água, proporcionando uma sensação de frescura superior.

Os destaques incluem:

Potência de 100 W;

Hélice de 40 cm;

Três velocidades;

Oscilação automática;

Temporizador.

É particularmente indicada para terraços, varandas, jardins ou espaços interiores amplos.

3. Ventoinha de parede silenciosa

Quando o espaço no chão é reduzido, uma ventoinha de parede é uma solução prática.

Este modelo oferece:

Potência de 45 W;

Cinco pás para melhor fluxo de ar;

Três velocidades;

Oscilação automática;

Funcionamento silencioso.

Ideal para cozinhas, escritórios, oficinas ou estabelecimentos comerciais.

4. Orbegozo PW 1025: mini ventoinha USB

Quem trabalha muitas horas ao computador poderá beneficiar de uma ventoinha compacta para secretária.

A Orbegozo PW 1025 destaca-se por:

Alimentação USB;

Potência de apenas 8 W;

Hélices metálicas;

Funcionamento ultra silencioso;

Formato compacto de 10 cm.

É uma solução simples para utilização em casa ou no escritório.

5. Orbegozo PW 1346: potência para espaços maiores

Quando é necessário movimentar grandes volumes de ar, uma ventoinha industrial continua a ser uma das melhores escolhas.

O modelo PW 1346 oferece:

Potência de 135 W;

Diâmetro de 45 cm;

Três velocidades;

Estrutura metálica robusta;

Proteção contra capotamento.

É indicada para garagens, oficinas, armazéns ou espaços comerciais.

6. Cecotec EnergySilence 515 MaxFlow Black

As ventoinhas de pé continuam entre as preferidas dos consumidores graças à sua versatilidade.

Este modelo da Cecotec inclui:

Potência de 45 W;

Três velocidades;

Oscilação automática;

Temporizador;

Altura regulável.

Uma opção equilibrada para utilização diária em qualquer divisão da casa.

7. Orbegozo CFC 86140 B: ventoinha de teto tradicional

Para quem pretende refrescar divisões de maiores dimensões, esta ventoinha de teto apresenta:

Motor de 70 W;

Diâmetro de 140 cm;

Cinco velocidades;

Três pás reversíveis.

As pás reversíveis permitem adaptar o aspeto da ventoinha à decoração da casa, além de possibilitarem a circulação do ar durante o inverno.

8. Dreo Cruiser TF611S: tecnologia e silêncio

Para quem procura um equipamento mais moderno, a Dreo Cruiser TF611S é uma das propostas mais completas.

Entre as suas funcionalidades encontram-se:

Altura de 107 cm;

Nove velocidades;

Funcionamento ultra silencioso;

Ligação Wi-Fi;

Controlo através de aplicação móvel;

Design elegante em preto.

É uma excelente escolha para quartos e salas, especialmente para quem valoriza automação e baixo nível de ruído.

Qual é a melhor opção?

A resposta depende da utilização pretendida:

Para quartos: ventoinhas de teto ou modelos de torre silenciosos.

Para escritórios: mini ventoinhas USB ou ventoinhas de parede.

Para salas: ventoinhas de pé ou de teto.

Para oficinas e garagens: modelos industriais.

Para exteriores: ventoinhas nebulizadoras.

Independentemente da escolha, vale a pena aproveitar as campanhas atualmente disponíveis na PcComponentes, já que alguns destes modelos se encontram com preços promocionais e representam uma excelente oportunidade para enfrentar os dias mais quentes do verão.