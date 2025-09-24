PplWare Mobile

UE pressiona Google, Apple e Microsoft face ao aumento das fraudes financeiras

Autor: Vítor M.

  1. João says:
    24 de Setembro de 2025 às 10:39

    Porque é que não há empresas europeias neste lote?

  2. Manuel says:
    24 de Setembro de 2025 às 11:00

    A ver se entendo.
    Primeiro a UE quer que as marcas “abram” mais os sistemas para bem dos utilizadores (estupidez enorme). Agora que há problemas de segurança, o problema já é das marcas? Não devia ser a própria UE a arcar com as consequências?

    • Manuel da Rocha says:
      24 de Setembro de 2025 às 12:31

      O problema é que é muito simples, fazer download de uma app bancária, modificar e despejar, numa loja, com uma autorização de publicidade. Depois é questão de pagar 6000000 milhões de comentários, em redes sociais, por perfis falsos, disfarçados, a passar, o link, para aquela app, dizendo ser do banco.
      A surpresa é que a App é mesmo aceite, pelo próprio banco. O utilizador vai aceder à sua conta e realizar operações, verdadeiras. É daí que o hacker, obtém dados, para singrar, a conta, pelas 23horas locais, dando tempo para comprar criptomoedas, sem que a pessoa dê por isso. De manhã, tem a conta vazia. Reclama e o banco mostra, os logs, em como foi a pessoa a dar as autorizações.
      Ainda pior que os E-sim são 5000000000% mais inseguros que os SIM cards. É que, até é simples, modificar os identificadores, para cada E-sim funcionar com 10 milhões (limite máximo) de ID´s. Um telemóvel pode ter acesso a 10 milhões, de números, de qualquer parte, do planeta, de forma simples. A única obrigação, é obter os dados do E-sim registado, na operadora. Algo que é conseguido em qualquer rede social ou com uma app (como a META revelou, que acontecia, com o Whatsapp).

    • bst says:
      24 de Setembro de 2025 às 12:36

      Entendeste corretamente. Mas o problema já existia antes de “abrir” mais os sistemas para bem dos utilizadores. As lojas de aplicações estão minadas deste tipo de ferramentas desde sempre.

