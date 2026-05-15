Spotify oferece uma das suas melhores opções pagas! Ideal para quem tem filhos

O Spotify acaba de trazer uma novidade que vai interessar a quem tem filhos pequenos. A partir de agora, os utilizadores da versão gratuita da plataforma podem também criar contas infantis com controlo parental. Antes, esta funcionalidade estava apenas disponível para os subscritores do plano Premium Família.

Spotify oferece uma das suas opções pagas

Isto significa que os utilizadores com menos de 13 anos podem agora também utilizar o Spotify gratuitamente sob a supervisão dos seus pais ou tutores. O serviço de streaming está a expandir um dos seus melhores recursos pagos para aqueles que atualmente optam por utilizar o serviço sem gastar nada. Por outro lado, as contas gratuitas para crianças incluirão anúncios.

No entanto, a empresa sueca indica que as crianças vão ouvir "anúncios do Spotify", que incluirão dicas sobre como tirar o máximo partido da aplicação. Isto sugere que o conteúdo patrocinado será limitado ao conteúdo do próprio Spotify e não incluirá mensagens de outros produtos ou marcas. Novas contas infantis para utilizadores do serviço gratuito Spotify estão disponíveis a partir de agora.

De referir que o lançamento inicial está limitado a alguns países: Argentina, Colômbia, Suécia, Dinamarca, Itália e Nova Zelândia . Embora não tenham sido divulgados mais detalhes, é razoável supor que a novidade será expandida para outros mercados posteriormente. Criar uma conta infantil gratuita no Spotify é muito fácil.

Criar contas para quem tem filhos menores

Basta aceder ao menu do seu perfil no canto superior esquerdo do ecrã e tocar em Definições e privacidade > Controlo parental . Aí, terá de selecionar Criar uma conta gerida e seguir as instruções no ecrã. Ao criar uma conta infantil gratuita, o Spotify permite que os membros mais novos da família tenham o seu próprio perfil para ouvir as músicas que adoram e descobrir novos artistas, com recomendações personalizadas.

De notar que estas contas apenas permitem a reprodução de música. Podcasts e audiolivros estão excluídos do catálogo. Os pais ou encarregados de educação podem filtrar o conteúdo para que as crianças não ouçam determinados artistas ou músicas classificadas como explícitas. Os controlos parentais incluem também a opção de bloquear a reprodução de vídeos e conteúdos visuais, bem como de desativar outras interações, como mensagens privadas e a funcionalidade Jams.

Tal como as contas para adultos do Spotify, as contas para crianças têm a sua própria funcionalidade Wrapped. Além disso, os utilizadores com menos de 13 anos podem criar playlists para aceder mais facilmente ao seu conteúdo favorito. Tudo isto, agora totalmente gratuito.