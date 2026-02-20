Faça login na conta ou o Google Maps vai mostrar muito menos detalhes

A partir de agora, o Google Maps muda para sempre. A Google fartou-se de permitir que qualquer pessoa acedesse a um dos seus principais serviços sem sequer ter uma conta Google. Durante anos, permitiu que todos utilizassem todas as funcionalidades de qualquer dispositivo, mesmo sem fazer login na plataforma. Isso acaba de mudar drasticamente.

Google Maps vai mostrar muito menos detalhes

Alguns utilizadores estão a reportar uma mudança drástica no Google Maps. A Google está a obrigar os utilizadores a fazer login para utilizar funcionalidades importantes do serviço. É algo que nunca foi necessário antes. Agora, quem não cumprir os requisitos da Google, encontrará uma barreira que o impedirá de aceder a diversas secções importantes.

Quem utiliza o Google Maps sem fazer login? Ao utilizar um smartphone Android, é improvável estar ligado, mas existe outra utilização muito comum que talvez não tenha considerado: a web. Milhões de utilizadores acedem a informações do Google Maps através do site nos seus computadores, e muitos deles nem se dão ao trabalho de fazer login no Google.

Muitos outros nem sequer têm uma conta Google por serem utilizadores da Apple, e mesmo assim conseguiam utilizar o serviço da Google sem problemas. Até agora. O Google Maps está a bloquear determinadas funcionalidades para quem quer pesquisar algo na web sem estar logado.

Basta usar conta e autenticar para não bloquear

Por enquanto, as limitações não são drásticas, embora prejudiquem significativamente a experiência global. O Google Maps bloqueia o acesso a avaliações de locais, determinadas informações de interesse sobre os mesmos e fotografias enviadas pelos utilizadores. Quem não fizer login, deixará de ver esses detalhes, pelo que não poderá utilizar no seu computador para verificar a qualidade de um restaurante ou ver fotografias do monumento que planeia visitar.

A solução, como se pode imaginar, é simples: fazer login e está feito. Embora os limites possam não parecer muito elevados agora, o Google Maps pode gradualmente impor restrições mais rigorosas para quem não inicia sessão na sua conta Google. A navegação e a pesquisa de rotas também poderão ser incluídas em breve.

A boa notícia, claro, é que a Google não cobra nada para criar uma conta, fazer login ou usar o Google Maps. Assim, a única coisa que vai mudar é que agora o utilizador terá de se lembrar de fazer login na sua conta sempre que quiser usar este serviço de mapas.