OpenAI pondera adquirir a empresa de IA de Jony Ive por 500 milhões de dólares

Jony Ive, antigo diretor de design da Apple, tem evitado criar novos dispositivos tecnológicos desde que abriu a sua própria empresa, a LoveFrom. Mas os primeiros detalhes sobre o novo “dispositivo de IA personalizado” de Ive revelaram que o designer poderá estar a pisar território familiar na sua parceria com Sam Altman da OpenAI. Suspeita-se que virá algo... revolucionário!

Viúva de Steve Jobs investiu no "novo dispositivo" de Ive

A OpenAI de Sam Altman discutiu a aquisição da empresa startup de Altman e Jony Ive que está a projetar pelo menos um dispositivo doméstico de IA.

Jony Ive deixou a Apple em 2019 para fundar a sua própria empresa de design, LoveFrom, e desde então contratou muitos ex-funcionários da Apple, incluindo o seu próprio substituto, Evans Hankey. Ive também contratou o ex-líder de design da Apple Tang Tan especificamente para trabalhar na colaboração de inicialização de IA com Sam Altman.

Agora, de acordo com a The Information, esta startup é chamada de “io Projects” e a OpenAI discutiu comprá-la imediatamente por pelo menos 500 milhões de dólares. Se isso acontecer, a OpenAI adquiriria os projetos de IA e os engenheiros que estão a trabalhar neles.

Não é claro, no entanto, se uma aquisição da OpenAI também a levaria a contratar Tang Tan ou Evans Hankley.

Anteriormente, foi relatado em 2024 que Ive estava à procura de investidores para fornecer financiamento de mil milhões de dólares para o dispositivo desconhecido, ou dispositivos.

Posteriormente, Laurene Powell Jobs terá investido uma soma desconhecida através do seu Emerson Collective, tal como outras empresas.

Não é um telefone, mas pode atuar como tal

Em 2023, foi noticiado que Ive e Sam Altman se tinham reunido para discutir o que foi descrito como o iPhone da IA. Referia-se ao dispositivo de IA que seria tão transformador e universalmente utilizado como o iPhone, mas foi mal interpretado como significando que Ive está a trabalhar num telefone com IA.

Esta perceção continua com este novo relatório, que cita algumas fontes não especificadas que referem especificamente que o dispositivo de Ive é um telefone sem ecrã.

O que parece ser certo é que o dispositivo se destina a ser utilizado como um assistente de voz. Está a ser concebido por Ive e pela sua nova empresa, io Products, com a ajuda da LoveFrom, e parece estar a receber IA da OpenAI de Altman. Não se sabe se o CEO da OpenAI investiu pessoalmente na empresa.

Além de uma aquisição direta, a OpenAI considera uma parceria com a startup. Se o novo dispositivo de IA de Ive for um dispositivo com um assistente de voz, ele estará a entrar num mercado que mudou significativamente desde as suas primeiras discussões com Altman em 2023.

Desde então, a Apple prometeu uma versão radicalmente melhorada da Siri, mas a Amazon também anunciou uma nova versão do Alexa com tecnologia de IA.