É fã da BlackBerry? Podem estar a chegar novidades desta marca de smartphones

A BlackBerry foi, durante muitos anos, uma das mais icónicas marcas de smartphones. Com caraterísticas únicas, tinha nos seus teclados físicos uma marca distinta e que agradava aos utilizadores. Depois de muitos anos afastada do mercado, surgem agora notícias importantes. Podem estar a chegar novidades desta marca de smartphones.

Não ouvimos falta da BlackBerry há alguns anos. Mas, existe a possibilidade de ter sido detetado um movimento mínimo da marca. Em agosto de 2020, a empresa Onward Mobility disse ter um acordo com a BlackBerry para licenciar o nome em novos smartphones. Em fevereiro de 2022, a BlackBerry vendeu as suas patentes por 600 milhões de dólares e semanas depois, a Onward Mobility confirmou o fim do sonho de lançar telefones BlackBerry com 5G.

Um Redditor publicou agora que uma empresa do Reino Unido fala com investidores na tentativa de angariar dinheiro através de uma ronda de financiamento pré-seed. Esta empresa planeia continuar onde outros pararam. Procura trazer o nome BlackBerry de volta ao mercado dos smartphones e oferecer dispositivos BlackBerry habilitados para 5G com teclados QWERTY físicos.

O Redditor disse que a sua empresa assinou um acordo de confidencialidade, pelo que não podia revelar o nome da empresa do Reino Unido nem nos podia mostrar os designs do primeiro telefone BlackBerry 5G. Disse que recebeu o pitch da empresa e tirou uma captura de ecrã do slide mostrando o design e algumas especificações. Sugerimos que leve isto com cautela.

Ainda que se conheçam as especificações, o post diz que a startup está a negociar o licenciamento exclusivo das patentes da BlackBerry. O Redditor editou a captura de ecrã para não ter problemas por publicá-la nas redes sociais. O primeiro BlackBerry a ser feito por esta startup incluirá, alegadamente:

Ecrã AMOLED de tamanho desconhecido

12 GB de RAM com 256 GB/512 GB de armazenamento

Teclado QWERTY físico capacitivo

Conectividade 5G

Capacidades de IA generativa

Androide 15

Existe um roteiro de produtos que inclui várias propostas com teclados QWERTY físicos. Não foi mencionado qualquer cronograma e presume-se que o primeiro telefone lançado por esta startup ainda demorará alguns anos a surgir. A empresa que detém atualmente as patentes da BlackBerry é a Malikie Innovations e o site da empresa diz que está disposta a licenciar as 32 mil patentes que comprou.