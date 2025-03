Estas imagens geradas por IA podem deixar as pessoas desconfortáveis

Apesar de a Inteligência Artificial (IA) ir muito além da geração de imagens, esta é uma das valências que os utilizadores comuns mais apreciam. Aparentemente, contudo, estas imagens geradas pela tecnologia podem deixar as pessoas desconfortáveis.

A IA avança a passos largos na geração de imagens e vídeo, sendo as suas produções cada vez mais realistas. De tal forma, que gigantes tecnológicas, como a Google e a Microsoft, e empresas responsáveis pelas redes sociais, como a Meta, têm trabalhado para ajudarem os utilizadores a identificar os conteúdos criados com a ajuda da tecnologia.

Apesar de cada vez mais presente, as pessoas parecem sentir-se desconfortáveis com um tipo específico de imagens geradas por IA: as de alimentos ligeiramente imperfeitos.

De acordo com um relatório da News Medical, um estudo a publicar em breve investiga a razão pela qual algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando olham para imagens de alimentos criadas por IA, particularmente aquelas que são quase, mas não totalmente, realistas.

A equipa que conduziu o estudo, que será publicado no journal Appetite, em abril, mostrou 38 imagens a 95 participantes, incluindo:

Imagens de comida realista;

Imagens de comida imperfeita geradas por IA (por exemplo, distorcida);

Imagens de comida irrealista geradas por IA (cartoonizada ou altamente estilizada);

Imagens de comida podre geradas por IA.

Depois, os participantes classificaram-nas em termos de estranheza, sensação de conforto e realismo, enquanto preenchiam um questionário sobre os seus níveis de neofobia alimentar, ou seja, a tendência para rejeitar ou ter relutância em experimentar alimentos novos e desconhecidos.

Para analisar os dados, os investigadores utilizaram modelos estatísticos, focando-se na forma como o realismo influenciava as perceções de estranheza e sensação de conforto/ agradabilidade.

Pessoas estranham as imagens de comida geradas com recurso à IA

Os resultados confirmaram que os alimentos gerados por IA ligeiramente imperfeitos eram os mais perturbadores. Em contraste, tanto a comida altamente irrealista gerada por IA como a comida real foram percecionadas como mais agradáveis.

Os resultados sugerem que o cérebro é mais tolerante com imagens de alimentos que são obviamente reais ou obviamente artificiais, mas tem dificuldade em lidar com imagens que parecem "quase reais", mas têm algo ligeiramente estranho.

Curiosamente, as pessoas com níveis mais elevados de neofobia alimentar eram mais suscetíveis de considerar perturbadoras as imagens de alimentos imperfeitos geradas por IA, enquanto a aversão aos alimentos não desempenhava um papel significativo.

De acordo com a News Medical, outra descoberta surpreendente foi o facto de os indivíduos com um Índice de Massa Corporal (IMC) mais elevado tenderem a ver as imagens de alimentos geradas por IA de forma mais favorável.

Estes dados podem ser importantes para as indústrias que dependem da fotografia de alimentos para anúncios, por exemplo.

Embora a IA tenha o potencial de substituir a fotografia tradicional de alimentos, a tecnologia pode não ter chegado lá - ainda. Portanto, este tipo de conteúdo deve ser cuidadosamente concebido, evitando provocar desconforto nos espetadores.