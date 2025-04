Motorola edge 60 fusion: primeiro ecrã do mundo com curvas em quatro lados

A Motorola anunciou o motorola edge 60 fusion, um dispositivo que oferece experiências potencializadas por Inteligência Artificial (IA) e um ecrã imersivo com curvas em quatro lados. Este modelo estará disponível, em Portugal, a partir do final de abril, por 329,99 euros.

Projetado para os consumidores que procuram um smartphone de qualidade superior que combine um design elegante com funcionalidades avançadas, a Motorola desenvolveu o novíssimo edge 60 fusion.

Funcionalidades moto ai de raiz

Integrado em todo o dispositivo, o moto ai melhora a experiência do utilizador, tornando as tarefas diárias mais simples e intuitivas.

O motorola edge 60 fusion será o primeiro dispositivo Motorola a oferecer experiências moto ai de raiz:

Avisos de assistência, nomeadamente:

"Pay attention", que ajuda os utilizadores a gravar, transcrever e resumir áudio para criar notas;

"Remember this", que capta momentos em direto ou informações no ecrã quando acionado.

Ferramentas mais criativas, como:

"Magic Canvas", que gera imagens criadas por IA a partir de avisos de texto.

Por via destas funcionalidades, o moto ai procura tornar cada experiência no Motorola edge 60 fusion mais inteligente e mais simples.

Primeiro ecrã do mundo com curvas em quatro lados

O motorola edge 60 fusion inclui o primeiro ecrã do mundo com curvas em quatro lados e cores Pantone Validated, fazendo uma transição perfeita do ecrã para a parte de trás. Esta abordagem assegura uma estética ultrassuave e elegante.

Desenvolvido com materiais premium, incluindo um revestimento vegan de alta qualidade e acabamentos inspirados numa tela, o motorola edge 60 fusion proporciona uma sensação de durabilidade e leveza.

O design elegante é acompanhado por uma coleção de tons, selecionados em colaboração com o Pantone Colour Institute, visando um aspeto de alta qualidade.

Um smartphone elegante e robusto

Com uma paixão tanto pela moda como pela excelência da engenharia, a Motorola criou um smartphone tão resistente quanto elegante.

O ecrã está protegido contra quedas e riscos acidentais, graças ao Corning Gorilla Glass 7i, que oferece um desempenho duas vezes superior contra impactos e arranhões, cumprindo, também, os padrões militares de durabilidade (MIL-STD 810H) mesmo nos ambientes mais adversos.

Com as certificações IP68 e IP69 – o nível mais elevado de proteção contra a água num smartphone – o motorola edge 60 fusion foi concebido para suportar a submersão em água doce até 1,5 metros durante 30 minutos e em água a alta pressão, proporcionando tranquilidade aos utilizadores, mesmo em condições húmidas ou imprevisíveis.

O dispositivo inclui ainda a tecnologia Water Touch, para que o ecrã tátil continue a responder mesmo quando molhado.

Por via da tecnologia DC dimming, a cintilação visível a baixos níveis de brilho é reduzida para uma experiência de visualização mais confortável em qualquer condição de iluminação.

As câmaras do motorola edge 60 fusion

Equipado com uma câmara principal Ultra Pixel de 50 MP, o motorola edge 60 fusion capta todos os momentos com um detalhe impressionante.

Construída com o avançado sensor Sony LYTIA 700C e a Estabilização Ótica de Imagem (OIS), a câmara principal consegue lidar com uma maior sensibilidade à luz, assegurando fotografias incríveis com pouca luz.

Além disso, uma lente grande angular com visão macro incorporada não só proporciona um campo de visão de 122°, expandindo a fotografia para enquadrar todas as paisagens vastas, como permite aos utilizadores aproximarem-se até 3 cm para grandes planos extremos.

A câmara frontal de 32 MP utiliza a tecnologia Quad Pixel para melhorar a sensibilidade em condições de pouca luz, proporcionando fotografias nítidas e vibrantes, mesmo em condições de iluminação menos favoráveis.

O sistema da câmara é melhorado com um sensor de luz 3 em 1, pelo que cada fotografia calibra automaticamente a sensibilidade à luz para garantir a melhor exposição e cor, eliminando a cintilação.

O sistema da câmara do motorola edge 60 fusion inclui funcionalidades inteligentes com tecnologia moto ai que facilitam ainda mais a captura de fotografias.

O Photo Enhancement Engine oferece uma forma fácil de captar fotografias perfeitas em cada disparo, utilizando a IA para aplicar simultaneamente definições de vários modos de disparo num só.

O Adaptative Stabilisation ajusta dinamicamente os níveis de estabilização para obter os melhores resultados,

O Action Shot aumenta e ajusta automaticamente as velocidades do obturador para obter o melhor nível de detalhe, independentemente da luz ou do nível de ruído.

Desfrute de conteúdos com qualidade

O motorola edge 60 fusion está equipado com um ecrã pOLED de 6,67'' que proporciona cores vibrantes e movimentos fluidos.

Construído com resolução Super HD (1220p) e uma taxa de atualização ultrassuave de 120Hz, oferece uma experiência envolvente.

As cores vivas, a certificação HDR10+ cinematográfica e as molduras ultrafinas criam uma experiência de visualização envolvente que permite aos utilizadores concentrarem-se totalmente no conteúdo.

O ecrã e a câmara do motorola edge 60 fusion, Pantone Validated e Pantone SkinTone Validated, reproduzem os tons de pele e todas as outras cores de forma autêntica.

Como dispositivo Pantone Validated, o motorola edge 60 fusion foi submetido a rigorosos critérios de avaliação, garantindo a reprodução autêntica das cores Pantone.

Além da imagem, o motorola edge 60 fusion oferece uma experiência de áudio sem par.

O dispositivo suporta Dolby Atmos, que proporciona uma experiência de som envolvente, com maior profundidade, clareza e detalhes. Possui, também, dois grandes altifalantes estéreo e um sistema de som com certificação Hi-Res, proporcionando graves melhorados e vocais potentes para a experiência de áudio.

Potência para todo o dia

O motorola edge 60 fusion é alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 7300, incluindo 8 GB de RAM, expansível até 24 GB com RAM Boost, até 256 GB de armazenamento e uma bateria de 5200 mAh.

Além disso, o motorola edge 60 fusion tem capacidade de carregamento TurboPower de 68 W, o que proporciona aos utilizadores potência para todo o dia com apenas 8 minutos de carregamento.

O motorola edge 60 fusion baseia-se nas experiências do Google Android, com adições de software exclusivas.

Além do Android 15, os dispositivos da Motorola estão entre os mais avançados e protegidos do mercado graças ao Moto Secure e ThinkShield para uma camada adicional de segurança.

Este dispositivo terá todas as opções de personalização disponíveis, através do Hello UX, juntamente com uma experiência multidispositivo assegurada pelo Smart Connect, incluindo as mais recentes funcionalidades potencializadas por moto ai.

Disponibilidade

O motorola edge 60 fusion estará disponível, no mercado português, a partir do final de abril, por um preço de 329,99 euros.