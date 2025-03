Motorola eleva ainda mais o Smart Connect com o melhor da Moto AI

Com um ecossistema invejável, a Motorola continua a apostar na integração da IA e de muitas novidades nesta sua solução global. Agora, a marca revelou que o Smart Connect foi melhorado e a experiência do utilizador renova-se com novas funcionalidades do Moto AI.

A Motorola lançou a sua inteligência artificial, a Moto AI, no ano passado. Desde a sua beta em novembro, a empresa adicionou várias funcionalidades. Agora, muitas estão a chegar com ferramentas úteis para os utilizadores. Durante o MWC, ​​a marca anunciou uma grande melhoria na conectividade entre dispositivos, seja telemóvel, tablet ou PC.

Graças ao Smart Connect, a Motorola permite gerir ficheiros ou integrar diferentes terminais. Com o Moto AI, a fabricante alargou as possibilidades desta ferramenta. A partir de agora, os utilizadores da Motorola só terão de ativar o Moto AI para realizar pesquisas utilizando linguagem natural, algo que também funciona com comandos de voz e texto.

Esta nova funcionalidade vem do AI Search, um motor de busca alimentado por inteligência artificial que utiliza o Smart Connect. Garante que os utilizadores não tenham de pensar onde localizaram o documento que procuram.

Para além desta atualização das suas capacidades de IA, a Motorola anunciou também a chegada de um novo painel personalizável para o Smart Connect. Este torna a gestão de diferentes dispositivos ainda melhor. Vão estar ali todos os dispositivos disponíveis, desde que sejam compatíveis, para verificar o nível da bateria, desligar ou adicionar os que necessitar.

A empresa anunciou ainda que esta última atualização da sua aplicação oferece integração com terceiros. Dá assim aos utilizadores do Android mais funcionalidades no serviço. Estará disponível nas próximas semanas em computadores com Windows 10 ou posterior na loja oficial da Microsoft, em alguns tablets Lenovo e em dispositivos Motorola na Google Play Store.

Embora a empresa não tenha confirmado os modelos específicos, o provável é que chegue aos modelos mais caros, como já aconteceu com o Moto AI. Esta chegou a alguns modelos como o Edge 50 Ultra e o Razr Plus.