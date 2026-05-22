Spotify quer dar prioridade aos verdadeiros fãs na compra de bilhetes para concertos

O Spotify prepara-se para lançar uma nova funcionalidade que ajudará os verdadeiros fãs na compra de bilhetes para concertos. A plataforma quer utilizar os dados de utilização e de audição para identificar os utilizadores mais dedicados e dar-lhes acesso antecipado a entradas reservadas.

Spotify vai analisar hábitos dos utilizadores

O Spotify anunciou uma novidade chamada Reserved, um sistema pensado para facilitar a compra de bilhetes para concertos aos fãs mais fiéis de determinados artistas. A ideia passa por reservar até dois bilhetes para utilizadores considerados "superfãs", evitando assim a corrida habitual às pré-vendas e aos códigos de acesso.

Numa primeira fase, a funcionalidade ficará disponível apenas nos Estados Unidos, embora a empresa já tenha confirmado planos para expandir o serviço para outros mercados internacionais no futuro. Para poder participar, será necessário ter pelo menos 18 anos e uma subscrição Premium ativa.

Segundo o Spotify, o objetivo é tornar o processo mais simples e justo. Em vez de competir com milhares de pessoas assim que as vendas abrem, os utilizadores selecionados terão acesso a uma janela exclusiva de compra antes da abertura ao público em geral.

Para determinar quem são os fãs mais dedicados, a plataforma irá recorrer a vários dados de utilização. Entre eles estão o histórico de audição, as partilhas feitas na aplicação e outras formas de interação com conteúdos relacionados com artistas específicos.

Além disso, o Spotify garante que irá reforçar os mecanismos de verificação das contas Premium para reduzir a presença de bots e contas automatizadas no processo. Ainda assim, a empresa admite que nem todos os superfãs terão acesso garantido aos bilhetes.

A disponibilidade dependerá de vários fatores, incluindo o número de lugares disponíveis, o artista em questão, a localização do concerto e a dimensão da digressão. Os utilizadores escolhidos receberão um aviso através de notificação na aplicação e também por email. A empresa recomenda ainda que os utilizadores mantenham a localização ativa para receberem alertas relevantes.

Acordo com a Live Nation reforça aposta nos concertos

Embora o Spotify não tenha revelado quantas entradas estarão disponíveis através deste novo sistema, já se sabe que a empresa assinou um acordo de vários anos com a Live Nation, uma das maiores promotoras de concertos dos Estados Unidos.

Outro detalhe importante é que os convites para compra serão enviados com base nas cidades incluídas nas digressões. No entanto, um utilizador identificado como fã dedicado poderá adquirir bilhetes para qualquer data da tour, independentemente da sua localização habitual.

A apresentação desta novidade aconteceu durante o Investor Day 2026 da empresa, evento onde o Spotify mostrou também uma nova aplicação chamada Studio. Trata-se de uma ferramenta de desktop equipada com um assistente de inteligência artificial capaz de gerar conteúdos relacionados com música, podcasts e audiolivros.

Entre as funcionalidades anunciadas estão recomendações personalizadas, criação de resumos áudio diários e integração com aplicações de email e calendário. A empresa quer tornar o ecossistema ainda mais personalizado, embora esta estratégia também levante questões sobre a quantidade de dados recolhidos aos utilizadores.

Leia também: