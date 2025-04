Xiaomi Pad 7 Pro: Um tablet preparado para o lazer e para o trabalho, mas com preço acessível

O mercado dos tablets tem evoluído pouco nos últimos anos, mas ainda assim tem mostrado algumas melhorias e novidades. A Xiaomi tem feito a sua parte e apresentado alguns modelos muito interessantes. O mais recente, o Xiaomi Pad 7 Pro, revela isso mesmo, mantendo uma caraterística da marca. Preços acessíveis, mas com especificações para qualquer desafio. Hoje vamos conhecer o Xiaomi Pad 7 Pro e o que traz para os utilizadores.

Um design simples, mas totalmente eficaz

A aposta da Xiaomi no campo dos tablets segue o que algumas marcas têm feito. Revelou propostas para todos os segmentos de mercado, com uma especial atenção para os modelos mais capazes. É aqui que o Xiaomi Pad 7 Pro se situa, com argumentos que conseguem cativar quem procura um equipamento destes, seja para os momentos de lazer, seja para o trabalho mais exigente.

Com uma estética normal, ainda assim apelativa e que temos visto em outras propostas, inclusive da marca, este tablet tem 11,2 polegadas, num corpo de alumínio com apenas 6,2mm. Isso garante de imediato uma utilização facilitada e sem qualquer complicação. É leve o suficiente para poder ser usado com apenas 1 mão durante muito tempo.

O ecrã é IPS LCD, mas garante uma vista livre de problemas, mesmo quando utilizado em áreas de maior luminosidade. Com até 144Hz, está preparado para jogos ou apps mais exigentes em termos de utilização gráfica. Poderia ter presente um ecrã OLED, como está nos smartphones da marca, mas isso desequilibrava a relação preço/qualidade.

Presente está um bloco de câmaras na traseira que garantem a qualidade de fotografia, mas esse não é, normalmente, um dos atrativos de um tablet. No geral, o Xiaomi Pad 7 Pro é um tablet equilibrado e que oferece uma imagem agradável, mesmo que sem revoluções ou mudanças radicais. Algo que a marca nos habituou em outras áreas e que aqui volta a conseguir.

Especificações equilibradas para o preço

Em termos de especificações, o Xiaomi Pad 7 Pro é apresentado com um SoC Snapdragon 8s Gen 3 e com configurações de 8GB ou 12GB de RAM. Em termos de armazenamento, temos ofertas de 128GB, 256GB ou 512. Esta tem uma atualização para UFS 4.0 (exceto no modelo de 128GB - UFS 3.1) que o tornam ainda mais rápido.

A bateria é outra área importante e que no Xiaomi Pad 7 Pro garantirá muitas horas de utilização. A marca tem neste modelo 8,850mAh, capaz de carregar a 67W. Em termos de portas de ligação, temos a conhecida e esperada porta USB-C, onde podemos ligar vários dispositivos.

Em termos de áudio, temos uma excelente proposta, com 4 altifalantes e 4 microfones, sendo capaz de oferecer Dolby Atmos e Áudio Hi-Res & Hi-Res Wireless.

Presente está ainda um leitor de impressões digitais, que é usado como botão de ligar/desligar e outro com o normal controlo de volume. No campo das câmaras, e na parte frontal, temos uma proposta de 32 megapíxeis, centrada no ecrã quando modo de paisagem. Na traseira temos um módulo com 2 câmaras, com uma a ter 50 megapíxeis, e que oferece uma boa qualidade de imagem.

HyperOS adapta-se a esta proposta da Xiaomi

Para alimentar todo este hardware, temos o já conhecido HyperOS, que aqui se apresenta com o Android 15. Este sistema tem adaptações na marca que no Xiaomi Pad 7 Pro são bem-vindas. Assim, temos um modo escritório, que permite ter várias apps abertas em simultâneo, o que é ideal para um cenário de trabalho.

Além disso, a Xiami soube aproveitar ao máximo este ecrã e traz mais alguns extras para uma experiência de utilização ainda melhor e mais interessante. Resta apenas encontrar as apps certas para conseguir tornar este Xiaomi Pad 7 Pro numa verdadeira máquina de trabalho.

Extras que elevam a experiência de utilização

Para potencializar ainda mais este cenário, em que o Xiaomi Pad 7 Pro pode substituir um PC, a Xiami tem alguns extras interessantes e importantes. A marca tem disponível 2 capas/teclados, onde uma é mais básica, mas plenamente funcional, e a outra tem um trackpad, oferecendo uma experiência completa.

Por fim, e nesta mesma área, temos a já conhecida caneta, com a qual o utilizador pode interagir. Desenho, notas e outras formas de interação podem ser criadas. Por fim, referir que, como é já normal, o Xiaomi Pad 7 Pro vem apenas com 1 cabo USB, não tendo presente o carregador.

O Xiaomi Pad 7 Pro é um tablet muito equilibrado

Esta proposta da Xiaomi é muito interessante e mostra que há ainda espaço para os tablets no dia a dia. Sejam como proposta para jogos ou para streaming de vídeo, garante uma mobilidade excelente e muitas horas de ecrã. Se a ideia é torná-lo numa máquina de trabalho móvel, então a aposta volta a ser acertada.

Com um hardware que cumpre os requisitos dos mais exigentes, o Xiaomi Pad 7 Pro é uma proposta certeira, ainda mais porque tem um equilíbrio muito bom entre o que está presente e o que custa. Esta proposta pode ser comprada na loja online da Xiaomi por 599,99 €, com a oferta do touchpad keyboard.

Xiaomi Pad 7 Pro: galeria de imagens