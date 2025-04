Quer poupar no consumo de energia? EDP lança painéis solares para varandas

Visando a transição energética do país, a EDP criou uma alternativa mais leve e compacta aos tradicionais painéis solares. Desta forma, os consumidores poderão poupar até 25% no consumo de energia da rede.

Numa tendência que se espera crescente, há cada vez mais telhados de casas e fábricas forrados com painéis solares, com os consumidores a reconhecerem as vantagens deste tipo de geração de energia.

Entretanto, na quarta-feira, a EDP Comercial anunciou a produção de eletricidade a partir da energia do sol para apartamentos com varandas.

EDP quer que as famílias poupem no consumo de energia

A empresa portuguesa pretende responder "a uma parte importante do processo de transição energética do país": o consumo energético das famílias.

Painéis solares, a instalar em gradeamento de varandas, vêm permitir que estas famílias possam fazer parte da transição energética e aproveitem, também elas, os benefícios do sol.

Escreveu a EDP, num comunicado citado pela imprensa nacional, explicando que procura chegar aos "proprietários de casas que tenham varanda com gradeamento e boa exposição solar".

Com apenas três quilos e meio por painel (e não os 20kg de um painel tradicional), a oferta EDP Solar Apartamentos "é capaz de produzir energia suficiente para permitir uma poupança no consumo de energia da rede de até 25%".

Carcaterísticas dos painéis solares flexíveis da EDP para varandas Os painéis solares da EDP para apartamentos são flexíveis e pesam menos de 4 kg. Principais características: Dimensões : 1380 mm por 790mm

: 1380 mm por 790mm Peso : 3,4 kg

: 3,4 kg Potência 200 w

200 w Garantia painéis : 12 anos

: 12 anos Garantia de instalação: 3 anos

No mesmo comunicado, a EDP esclareceu que estes sistemas fotovoltaicos para a varanda se ligam diretamente "a uma simples tomada elétrica" e podem ser monitorizados em tempo real, através de uma aplicação móvel.

Além disso, evitarão a produção de mais de 100 quilos de emissões de carbono por ano.

Para poder instalar estes painéis solares mais leves e compactos na varanda, o consumidor deve: