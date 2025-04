SpaceX lança primeira missão tripulada em torno dos polos da Terra

Na segunda-feira à noite, a SpaceX lançou quatro pessoas para o espaço, na primeira missão humana de sempre a orbitar as regiões polares da Terra. A equipa realizará 22 experiências, incluindo a primeira radiografia e a viabilidade do cultivo de cogumelos.

De nome Fram2, esta missão da SpaceX é financiada por fundos privados, pela mão do empresário de criptomoedas Chun Wang.

Ao seu lado, estão a fazer história Jannicke Mikkelsen, realizadora e diretora de fotografia norueguesa, Rabea Rogges, engenheira eletrotécnica, investigadora de robótica e cientista polar alemã, e Eric Philips, explorador polar e astronauta privado australiano.

Curiosamente, a missão tem o nome do Fram, um navio movido a vapor e vela utilizado pelo explorador norueguês Roald Amundsen durante a sua histórica expedição de 1910-1912 ao Polo Sul.

Lançada pelo Falcon 9 da SpaceX, às 21h46 (02h46 de Lisboa), a missão Fram2 partiu do Centro Espacial Kennedy, na Florida, e voou para sul - sobre a Florida e Cuba.

Uma vez que, normalmente, os lançamentos espaciais evitam áreas povoadas em caso de falha catastrófica, a SpaceX explicou que modificou o software de voo para que a cápsula pudesse ser afastada dos centros populacionais em caso de emergência.

Prevê-se que os astronautas permaneçam no espaço durante três a cinco dias, circulando sobre os polos Norte e Sul, antes de mergulharem no Oceano Pacífico, ao largo do Sul da Califórnia.

(re)Veja o lançamento da Fram2:

Durante a sua missão, a equipa realizará 22 experiências, incluindo a primeira radiografia, o cultivo de cogumelos, em nome da FOODiQ Global, e a avaliação dos níveis individuais de exposição à radiação de cada membro da tripulação.

Segundo Kevin Lewis, cientista planetário e professor associado da Universidade Johns Hopkins, "a dose de radiação ionizante será certamente mais elevada nos polos".

No entanto, a taxa de dose é provavelmente apenas algumas vezes superior e, para um voo de curta duração, não seria provavelmente uma preocupação, exceto talvez em caso de erupções solares extremas.

A tripulação treinou durante oito meses, incluindo durante o inverno, no Alasca. Além disso, aquando do seu regresso à Terra, os membros tentarão sair da cápsula sem assistência médica, como parte de um estudo para determinar que tarefas simples os astronautas conseguem realizar após um voo espacial.

O que significa uma missão em torno dos polos da Terra?

A órbita polar significa que a nave espacial irá circundar a Terra sobre o Polo Norte e a Antártida, ao contrário das missões anteriores que orbitavam de oeste para este, aproximadamente paralelas ao equador.

Embora os astronautas nunca tenham voado em órbitas polares, estas são comuns para os satélites que efetuam a observação e cartografia da Terra, a recolha de dados meteorológicos e a monitorização ambiental, uma vez que cobrem todo o planeta, segundo a NPR.