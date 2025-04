Microsoft acaba com o icónico Blue Screen of Death mas Windows 11 traz novidades

Um dos elementos mais reconhecidos do Windows é o lendário Blue Screen of Death. Este somente surge quando há problemas, mas todos o conhecem. Mais do que outra coisa, este ecrã de erro é caracterizado pela sua cor azul brilhante e pela mensagem direta e direta, que torna o ecrã instantaneamente reconhecível. Tudo isso vai mudar, com o fim do Blue Screen of Death no Windows 11.

Microsoft acaba com o Blue Screen of Death

A Microsoft está agora a mudar o design do ecrã de erro azul e a quebrar a tradição. Na verdade, já não será chamado de “ecrã azul” porque, pelo menos na versão de visualização atual do Windows 11 24H2, o ecrã de erro é agora completamente preto. Para os Windows Insiders em versões de teste, o ecrã de erro ficará verde.

Não é só a cor que vai mudar. Outros elementos icónicos também são aparentemente removidos. Por exemplo, já não exibe um rosto triste ou um código QR. Os códigos QR fazem parte do design do erro de ecrã azul desde 2016 com o Windows 10 e procuram direcionar os utilizadores para dicas de resolução de problemas relevantes.

O texto também foi alterado. Agora diz “O seu dispositivo teve um problema e precisa de ser reiniciado”, o que é muito mais curto e menos ameaçador. Também diz “dispositivo” em vez de “PC”, o que o amplia para mais do que apenas desktops e portáteis. O motivo específico da falha (e o código de erro) é apresentado na parte inferior num texto muito menor.

Novidades estão a caminho do Windows 11

Não se sabe porque é que a Microsoft quer mudar o Blue Screen of Death, sendo apenas uma incógnita. É possível que a Microsoft não goste da reputação icónica deste ecrã de erro azul, que de certa forma simboliza os inúmeros problemas que geralmente acompanham as atualizações do Windows.

Se for esse o caso, é difícil ver o ecrã de erro redesenhado como uma melhoria. O novo visual faz agora lembrar ainda mais uma cena negativa, uma vez que é completamente preto e branco. Apesar da imagem negativa acumulada, o conhecido ecrã azul fará certamente falta aos utilizadores de longa data do Windows, uma vez que tem sido uma parte histórica da experiência do Windows.

Ainda não se sabe exatamente quando é que o novo ecrã de erro de falha do sistema será lançado na versão pública do Windows 11. Não foi possível descobri-lo nos planos oficiais do Windows 11, mas a mudança será provavelmente introduzida num próximo Patch Tuesday.