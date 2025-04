Microsoft vai mudar o Menu Iniciar do Windows 11 e desta vez vai agradar aos utilizadores

O Menu Iniciar tem sido uma das imagens de marca do Windows e uma das que a Microsoft parece ter escolhido para modernizar nos últimos tempos. Depois de experiências complicadas no Windows 8, tem estado mais próximo do que é normal. Com o Windows 11 isso foi elevado ainda mais e uma mudança descoberta mostrou como vai mudar para algo que utilizadores devem gostar.

Microsoft vai mudar o Menu Iniciar

A Microsoft prepara-se para renovar por completo o Menu Iniciar do Windows 11. No novo design que foi descoberto, que quer tornar a experiência do utilizador mais simples e funcional. Um exemplo claro desta mudança está na secção “Recomendados”, há muito criticada, que poderá desaparecer de vez.

Além disso, o Menu Iniciar mudará para um layout de página única, permitindo que os utilizadores acedam às aplicações fixadas e a todas as aplicações instaladas com mais facilidade. O menu Iniciar atual do Windows 11 está dividido em três secções principais: Aplicações fixas, Conteúdo recomendado e Lista de todas as aplicações.

Com o novo design, esta estrutura é substituída por um menu mais amplo e mais longo. Os utilizadores poderão navegar entre as aplicações fixadas e todas as aplicações mais rapidamente graças ao novo painel. É também adicionada uma nova opção às definições para a secção “Recomendado”, que foi muito criticada no passado.

Mudança do Windows 11 vai agradar todos

Com esta configuração, os utilizadores podem desativar completamente os ficheiros e aplicações recomendados no Menu Iniciar. No entanto, desativar esta funcionalidade também afetará o separador de ficheiros recentes exibido no Explorador de Ficheiros. Espera-se que a Microsoft torne estas duas opções independentes uma da outra na versão final.

O novo Menu Iniciar não está apenas a melhorar a sua aparência, mas também a sua funcionalidade. A secção “Todas as aplicações” será apresentada em três layouts diferentes: lista, grelha e categoria. A Microsoft ainda não anunciou oficialmente o novo design, mas a atualização deverá estar disponível para os utilizadores na segunda metade do ano.

De referir ainda que o design, que se encontra atualmente em fase de testes, poderá sofrer algumas alterações na versão final. Como pode ser visto, tudo aponta para uma mudança importante e que os utilizadores vão certamente gostar, trazendo um novo Menu Iniciar, que tanto tem mudado nos últimos anos.