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Microsoft rendeu-se ao Linux e lançou o Azure Linux 4.0, a sua distribuição própria

· Linux 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Guilherme says:
    26 de Maio de 2026 às 08:25

    A Microslop está é a ver as tendências de muito pessoal a migrar para Linux como Linux Mint e está a sondar as águas…

    Responder
    • Trincabolotas says:
      26 de Maio de 2026 às 09:20

      Sim..porque ha resmas de clientes a migrar para Linux Mint. Resmas! Oh Rapaz acorda pra vida

      Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      26 de Maio de 2026 às 09:32

      Eu sei que vocês entendem pouco disto, mas a Microsoft já tem esta distro há mais de 6 anos, é das empresas que mais investe em segurança para a Linux foundation e a maioria do azure corre em Linux, incluindo todo o Microsoft 365

      Responder

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