Este drone acaba de bater o recorde mundial de velocidade

Dois engenheiros bateram o recorde mundial de velocidade para drones, com a incrível marca de 730 km/h. Chama-se BlackBird e está equipado com hélices movidas a combustível.

Drone bateu o recorde mundial de velocidade

O Blackbird é um drone elétrico que pode ser transportado com uma só mão. Para se ter uma ideia, um carro de Fórmula 1 atinge uma velocidade máxima de 397 km/h. Este drone atingiu os 730 km/h, junto a um avião de passageiros, que ultrapassa os 900 km/h. É impressionante que um pequeno drone, com apenas 40 centímetros de comprimento, consiga atingir tal velocidade.

Mas não se trata de um drone qualquer. Foi concebido de raiz para bater o recorde, e foram necessárias várias tentativas.

Os seus criadores, Aidan e Ben, atingiram os 626 km/h em dezembro passado, ainda longe do recorde na altura. Cinco meses depois, tentaram novamente com duas melhorias importantes. A primeira característica é um conjunto de lâminas de fibra de carbono feitas à mão com um padrão serrilhado.

Estes dentes serrados geram vórtices na superfície da lâmina, ajudando a evitar o deslocamento lateral do ar e direcionando-o diretamente da borda de fuga para impulsionar o drone para a frente. Outro benefício é que estabilizam uma fina camada de ar, chamada camada limite, o que reduz o arrasto.

BlackBird atingiu 730 km/hde forma quase simples

Outra inovação está nas pás estão mais inclinadas na direção do voo, com um ângulo de inclinação que permanece em segredo. Este ângulo torna as hélices mais paralelas ao fluxo de ar, permitindo um elevado desempenho a altas velocidades. Com o drone Blackbird pronto, o primeiro voo de teste terminou em acidente. Mas tinham um de reserva, embora com baterias apenas para duas tentativas.

O dia do teste estava muito ventoso, pelo que decidiram fazer um teste com o vento a favor e outro com o vento contra. No primeiro voo, bateram o recorde mundial de velocidade , atingindo os 730 km/h, como se pode ver na foto anterior. No voo contra o vento, atingiram os 640 km/h. A velocidade média para ambos os voos foi de 685 km/h.

O recorde foi verificado por dados de GPS e telemetria de câmara, embora não seja um recorde oficial, uma vez que não existe uma autoridade certificadora. Mas isso não lhe retira mérito, sobretudo tendo em conta que foi conseguido por uma equipa amadora.