Galaxy Ring poderá ser o comando secreto para os futuros óculos XR da Samsung

O Samsung Galaxy Ring foi um dos lançamentos mais peculiares de 2024, mas a sua proposta de valor inicial foi recebida com algum ceticismo. Contudo, a gigante sul-coreana parece ter planos ambiciosos para o seu anel inteligente, que podem transformá-lo numa peça central do seu futuro ecossistema de realidade mista.

Pistas no código fonte revelam planos para o futuro

Recentemente, o portal Android Authority realizou uma análise ao código da aplicação Galaxy Ring Manager e descobriu indícios reveladores. Escondidas na mais recente atualização, foram encontradas referências que sugerem a utilização de gestos no anel para executar ações nos futuros óculos de realidade mista (XR) da Samsung, que estão a ser desenvolvidos com o software da Google.

Embora o ficheiro APK da aplicação não forneça detalhes específicos sobre os comandos, a intenção da empresa parece clara: expandir as capacidades do wearable para além do simples acompanhamento de saúde e bem-estar.

Esta não seria uma funcionalidade totalmente nova para o dispositivo. O Samsung Galaxy Ring já permite o controlo por gestos para interagir com um smartphone, como tirar uma fotografia ou silenciar o despertador com um toque.

A novidade reside na intenção de aplicar esta tecnologia a um produto completamente diferente, posicionando o anel como um periférico de controlo discreto e intuitivo.

Uma peça chave no ecossistema de XR da Samsung

Não é segredo que a Samsung está a investir fortemente no segmento da realidade mista. Após a apresentação do Galaxy XR, o seu headset desenhado para competir diretamente com os Apple Vision Pro, o passo seguinte é alargar o seu catálogo de produtos. Para óculos inteligentes, que procuram uma utilização mais quotidiana, a existência de um método de controlo que não chame a atenção é fundamental.

É aqui que o Galaxy Ring poderia desempenhar um papel importante. A lógica de utilizar um acessório que muitos utilizadores já poderão ter no dedo para interagir com os seus óculos é inegável.

Outras gigantes tecnológicas também exploram soluções de controlo discretas, como é o caso da Meta, que equipou os seus Ray-Ban Display com uma pulseira de eletromiografia. A abordagem da Samsung seria, potencialmente, mais integrada e elegante.

A investigação do Android Authority menciona ainda que a Samsung já registou patentes para a tecnologia que permitiria ao Galaxy Ring controlar múltiplos ecrãs e transferir dados entre dispositivos. No entanto, permanece uma questão crucial: estas funcionalidades poderiam ser implementadas no modelo atual através de uma atualização de software ou exigiriam uma nova geração do anel com componentes de hardware adicionais?

