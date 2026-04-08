Microsoft vai finalmente matar o Painel de Controlo do Windows 11

Há já algum tempo que a Microsoft prepara mudanças profundas na gestão do Windows 11. O mais visível que temos é a mudança de funcionalidades do Painel de Controlo para a app Definições. Esse passo está prestes a terminar, com a Microsoft a matar finalmente o Painel de Controlo do Windows 11.

Microsoft vai finalmente matar o Painel de Controlo

Um engenheiro sénior da Microsoft confirmou que a empresa planeia eliminar gradualmente o Painel de Controlo do Windows em favor da aplicação Definições, mais moderna, num futuro próximo. Acrescentou que o Explorador de Ficheiros e o Menu Iniciar também receberão uma reformulação da interface do utilizador e melhorias de desempenho nos próximos meses, começando com a atualização de abril na próxima semana.

Numa conversa com utilizadores do Windows no X desta semana, o Director de Design da Microsoft, March Rogers, afirmou que a empresa está a trabalhar para resolver vários problemas de interface de utilizador no Windows 11. Para isso, todas as opções de configuração estão a ser consolidadas num único local. Garantem garantindo que os utilizadores já não têm de alternar entre o Painel de Controlo e as Definições para configurar redes ou impressoras.

Rogers revelou que o processo de migração está a demorar porque o Painel de Controlo contém muitas opções diferentes de configuração de dispositivos e controladores, e os engenheiros estão a garantir que nada é afetado durante a migração destas definições. Acrescentou que as páginas da aplicação Definições estão a ser redesenhadas para maior clareza e melhor compatibilidade com o modo escuro.

Windows 11 vai ter apenas a app Definições

Os utilizadores podem também esperar diversas outras mudanças como parte do renovado foco da Microsoft na velocidade, estabilidade e desempenho, incluindo uma experiência de interface de utilizador mais coerente no Windows 11. Após anos de queixas sobre bugs, problemas de interface e lentidão, espera-se que as próximas atualizações tragam mais refinamento e utilização melhorada, em vez de introduzir grandes novidades.

Algumas das alterações previstas para este mês incluem diálogos de conta atualizados com suporte para o modo escuro, integração do Copilot para o Narrador em todos os dispositivos, opções adicionais nas definições da caneta para o botão na extremidade, suporte de digitação por voz para renomear ficheiros no Explorador de Ficheiros e outras adições bem pensadas com o objetivo de melhorar a experiência geral do utilizador.

Rogers reiterou ainda que o Explorador de Ficheiros está a receber uma grande reformulação, com melhorias na sua interface do utilizador, desempenho e fiabilidade. O Menu Iniciar está a receber uma atualização semelhante, apresentando um aumento notável de desempenho, indexação de pesquisa melhorada e correções de bugs. A Microsoft está também a modernizar o Prompt de Comando clássico, incorporando diversas características do Terminal do Windows de código aberto.