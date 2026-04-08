Samsung dará ao Galaxy S25 as melhores funcionalidades do S26

Há boas notícias para os utilizadores do Galaxy S25. A Samsung confirmou oficialmente a chegada de funcionalidades anteriormente exclusivas do Galaxy S26. Assim, muitas das novidades que chegaram com o Galaxy S26 vão em breve estar disponíveis para quem tem o modelo anterior.

Samsung dá ao Galaxy S25 as novidades do Galaxy S26

O lançamento do Galaxy S26 no início deste ano deu à Samsung a oportunidade de introduzir novas funcionalidades de software nos seus mais recentes smartphones topo de gama. Se possui um Galaxy S25 e se questionava se estas funcionalidades estariam disponíveis no seu dispositivo, a resposta é sim.

As características de IA do Galaxy S26 chegarão em breve ao S25. A principal novidade desta atualização é a integração da mais recente versão das funcionalidades do “Galaxy AI”, incluindo o filtro de chamadas com inteligência artificial. Na prática, a IA atende a chamada e pede ao interlocutor que se identifique e explique o motivo da chamada. Em seguida, vê o que o interlocutor está a dizer exibido em direto no seu ecrã. Pode então optar por retomar a chamada, desligar ou responder com mensagens de texto que a IA lerá em voz alta para o interlocutor.

A Samsung planeia também integrar ferramentas criativas como o “Estúdio Criativo” e o “Assistente de Fotografia”, que oferece agora uma edição generativa avançada. Também beneficiará de uma versão melhorada do “Removedor de Áudio” para eliminar ruídos indesejados dos seus vídeos.

O assistente Bixby também ficará mais inteligente e melhor integrado em todo o sistema, tal como no Galaxy S26. Por fim, a Samsung irá adicionar as funcionalidades “Now Nudge” para os seus lembretes, bem como o “Resumo de Notificações”.

Novas funcionalidades chegam com a One UI 8.5

Para já, a Samsung ainda não divulgou um calendário preciso de lançamento da One UI 8.5 para o Galaxy S25, mas como a informação foi confirmada por um representante da marca na Coreia do Sul, podemos esperar que as versões europeias a recebam em breve.

Se estiver impaciente, pode sempre experimentar a versão beta da One UI 8.5. Se estiver disposto a esperar pela versão estável, e a Samsung mantiver o seu ritmo habitual, provavelmente terá de esperar mais alguns meses. Esta é, ainda, uma excelente notícia para os utilizadores do Galaxy S25, que finalmente terão pouco a invejar aos proprietários do Galaxy S26, exceto talvez pelo “Privacy Display” do modelo Ultra.