Microsoft explica como o Windows 11 se tornará um sistema operativo “agêntico”

A visão futurista de um sistema operativo gerido por inteligência artificial (IA) está a chegar mais rápido do que o previsto, com a Microsoft a preparar o terreno para a integração de "agentes" autónomos no Windows 11.

A visão da Microsoft para o Windows 11

Apesar de muitos terem considerado a ideia de um "sistema operativo agêntico" - apresentada recentemente pela Microsoft - como uma ambição futurista distante da realidade, a gigante tecnológica esclareceu hoje que estas funcionalidades estão muito mais próximas do lançamento do que se antecipava.

Recentemente, Pavan Davuluri, presidente da divisão Windows, descreveu o futuro da plataforma como um sistema operativo baseado em agentes. Neste cenário, bots de IA e Large Language Models (LLMs) encarregam-se de gerir comandos, manipular ficheiros e executar tarefas computacionais em nome do utilizador.

Ainda que a receção por parte da crítica tenha sido cética, com muitos a apontarem a frustração existente com os erros e a instabilidade da versão atual do sistema operativo, o conceito está a criar raízes profundas na estratégia de software da Microsoft.

O espaço de trabalho do agente

A Microsoft já disponibilizou um novo guia de suporte detalhando estas funcionalidades agênticas para o Windows 11. A empresa confirmou que estas mudanças, classificadas como "experimentais", surgirão numa versão de pré-visualização privada para programadores e testadores inscritos no programa Windows Insider.

A promessa vai muito além da simples adição de um chatbot; estes agentes desempenharão um papel central na concretização de uma computação assistida por IA.

O pilar central desta nova arquitetura denomina-se "Agent Workspace" (Espaço de Trabalho do Agente). Trata-se de um ambiente dedicado dentro do Windows onde um agente de IA pode operar sobre os dados e ficheiros do utilizador.

Cada espaço de trabalho está confinado a um utilizador-agente separado, contido na sua própria conta Windows. Isto permite que os utilizadores humanos continuem a utilizar o dispositivo normalmente, enquanto estas contas de agente executam as tarefas atribuídas em segundo plano.

A Microsoft assegura que existem "limites claros" entre as contas agênticas e as contas de utilizador padrão. Estes espaços de trabalho são concebidos para serem seguros e utilizam o mínimo de recursos de CPU e memória. O sistema assemelha-se a uma estrutura de virtualização complexa baseada em IA, embora a Microsoft afirme que é significativamente mais eficiente do que uma máquina virtual tradicional, como o Windows Sandbox.

Segurança e acesso a ficheiros

Apesar da eficiência, os espaços de trabalho dos agentes oferecerão um isolamento de segurança comparável ao de uma máquina virtual, com suporte para execução paralela e controlo total por parte do utilizador. Os bots de IA terão acesso limitado às pastas do utilizador, incluindo Documentos, Transferências, Ambiente de Trabalho, Vídeos, Imagens e Música.

Quando ativadas, as contas de agente podem trabalhar nas mesmas pastas a que os utilizadores autenticados têm acesso.

A empresa de Redmond sublinha que as funcionalidades de IA agêntica do Windows 11 obedecem a um conjunto "robusto" de princípios de segurança. É enfatizado que, sendo os utilizadores-agentes entidades autónomas, estes requerem supervisão e autorização adequadas.

Dado que os programadores e o software de segurança podem interagir com eles como qualquer outro componente de software, as suas ações devem permanecer estritamente "contidas".

Até ao momento, a introdução de agentes de IA tem levantado questões significativas sobre o aumento dos riscos de segurança para os utilizadores. A própria Microsoft adverte que a IA agêntica permanece uma área de investigação em rápida evolução. Nesta fase inicial, a prudência é aconselhada.

