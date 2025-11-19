Microsoft explica como o Windows 11 se tornará um sistema operativo “agêntico”
A visão futurista de um sistema operativo gerido por inteligência artificial (IA) está a chegar mais rápido do que o previsto, com a Microsoft a preparar o terreno para a integração de "agentes" autónomos no Windows 11.
A visão da Microsoft para o Windows 11
Apesar de muitos terem considerado a ideia de um "sistema operativo agêntico" - apresentada recentemente pela Microsoft - como uma ambição futurista distante da realidade, a gigante tecnológica esclareceu hoje que estas funcionalidades estão muito mais próximas do lançamento do que se antecipava.
Recentemente, Pavan Davuluri, presidente da divisão Windows, descreveu o futuro da plataforma como um sistema operativo baseado em agentes. Neste cenário, bots de IA e Large Language Models (LLMs) encarregam-se de gerir comandos, manipular ficheiros e executar tarefas computacionais em nome do utilizador.
Ainda que a receção por parte da crítica tenha sido cética, com muitos a apontarem a frustração existente com os erros e a instabilidade da versão atual do sistema operativo, o conceito está a criar raízes profundas na estratégia de software da Microsoft.
Stop this non-sense. No one wants this.
You live in a Twitter bubble where AI will create tons of wealth and you will perish unless you adopt it now.
But your users are not in this bubble. They don't care about any of this shit.
They chat with ChatGPT and that's about it.
— Hasen Judi (@Hasen_Judi) November 11, 2025
O espaço de trabalho do agente
A Microsoft já disponibilizou um novo guia de suporte detalhando estas funcionalidades agênticas para o Windows 11. A empresa confirmou que estas mudanças, classificadas como "experimentais", surgirão numa versão de pré-visualização privada para programadores e testadores inscritos no programa Windows Insider.
A promessa vai muito além da simples adição de um chatbot; estes agentes desempenharão um papel central na concretização de uma computação assistida por IA.
O pilar central desta nova arquitetura denomina-se "Agent Workspace" (Espaço de Trabalho do Agente). Trata-se de um ambiente dedicado dentro do Windows onde um agente de IA pode operar sobre os dados e ficheiros do utilizador.
Cada espaço de trabalho está confinado a um utilizador-agente separado, contido na sua própria conta Windows. Isto permite que os utilizadores humanos continuem a utilizar o dispositivo normalmente, enquanto estas contas de agente executam as tarefas atribuídas em segundo plano.
A Microsoft assegura que existem "limites claros" entre as contas agênticas e as contas de utilizador padrão. Estes espaços de trabalho são concebidos para serem seguros e utilizam o mínimo de recursos de CPU e memória. O sistema assemelha-se a uma estrutura de virtualização complexa baseada em IA, embora a Microsoft afirme que é significativamente mais eficiente do que uma máquina virtual tradicional, como o Windows Sandbox.
Segurança e acesso a ficheiros
Apesar da eficiência, os espaços de trabalho dos agentes oferecerão um isolamento de segurança comparável ao de uma máquina virtual, com suporte para execução paralela e controlo total por parte do utilizador. Os bots de IA terão acesso limitado às pastas do utilizador, incluindo Documentos, Transferências, Ambiente de Trabalho, Vídeos, Imagens e Música.
Quando ativadas, as contas de agente podem trabalhar nas mesmas pastas a que os utilizadores autenticados têm acesso.
A empresa de Redmond sublinha que as funcionalidades de IA agêntica do Windows 11 obedecem a um conjunto "robusto" de princípios de segurança. É enfatizado que, sendo os utilizadores-agentes entidades autónomas, estes requerem supervisão e autorização adequadas.
Dado que os programadores e o software de segurança podem interagir com eles como qualquer outro componente de software, as suas ações devem permanecer estritamente "contidas".
Até ao momento, a introdução de agentes de IA tem levantado questões significativas sobre o aumento dos riscos de segurança para os utilizadores. A própria Microsoft adverte que a IA agêntica permanece uma área de investigação em rápida evolução. Nesta fase inicial, a prudência é aconselhada.
