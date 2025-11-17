Windows 11: Microsoft fecha falha que deixava ativar o seu sistema sem pagar

A Microsoft tem lutado para manter o Windows 11 imune aos hackers e a todas as formas de alterar o sistema. Os resultados têm sido positivos e protegido o sistema. A mais recente ação eliminou uma conhecida forma de ativar o Windows 11. O KMS38 do MASSGRAVE deixa de funcionar e pode trazer problemas a muitos utilizadores do sistema da Microsoft.

Microsoft fecha falha do Windows 11

Recentemente a Microsoft deu dois grandes passos no Windows. Em primeiro lugar, a empresa confirmou que o Windows 11 está a tornar-se um sistema operativo com agentes, o que gerou uma enorme reação negativa. A empresa terminou também o suporte para a versão 23H2 do Windows 11 e acrescentou que todos os sistemas receberão em breve a atualização de funcionalidades 25H2, com a condição: que serem suportadas.

A gigante tecnológica também fez outra mudança bastante importante que não foi documentada nas notas de lançamento oficiais da empresa. Isto porque a empresa removeu um popular hack offline para o Windows 11 e 10 que era utilizado para ativar sistemas ilegalmente. O método era designado por KMS38 e era fornecido pelo MASSGRAVE.

Caso não conheça, o MASSGRAVE é um projeto que oferece vários serviços não oficiais de ativação do Windows e do Office. O KMS38 era um método de ativação offline que funcionava enganando o ficheiro executável GatherOSstate para prolongar o período de ativação até 19 de janeiro de 2038, às 03:14:07 UTC, em vez dos habituais 180 dias. Para quem estiver curioso, o superbug do ano 2038 impediu que isto fosse mais além.

KMS38 do MASSGRAVE deixava ativar sem pagar

O GatherOSstate ajudava essencialmente a determinar se um sistema operativo, no seu estado atual, era elegível para uma atualização. O autor do MASSGRAVE confirmou que este método já não funciona com a atualização de segurança de novembro de 2025 (KB5068861, KB5067112).

Isto já estava provavelmente previsto, uma vez que o MASSGRAVE acrescenta que, na versão 26040 do Windows (lançada em janeiro de 2024), o gatherosstate.exe foi removido dos suportes de instalação. Isto significa que as atualizações in-place e as atualizações de recursos reinicializam o período de tolerância para zero, exigindo uma nova ligação a um servidor KMS.

Com a atualização opcional do Windows 11 do mês passado (KB5067036), a Microsoft descontinuou por completo a funcionalidade GatherOSstate, tornando o KMS38 inutilizável. Assim, com o mais recente script MAS, versão 3.8, o KMS38 foi totalmente removido. A MASSGRAVE recomenda que os utilizadores migrem para os métodos de ativação por HWID (ID de Hardware) ou TSforge, ambos ainda funcionais.