Novo Teste de Velocidade da Internet do Windows 11 é… apenas um atalho para o Bing

A Microsoft tinha prometido para o Windows 11 uma ferramenta para avaliar, de forma rápida e integrada a velocidade da Internet. Esse Teste de Velocidade da Internet chegou há dias, mas decepcionou muitos. Na verdade é apenas um atalho para o Bing.

Teste de Velocidade da Internet do Windows 11 desilude

Há dias, a Microsoft lançou as atualizações da Patch Tuesday (KB5079473) para o Windows 11. Continham melhorias para o Arranque Seguro, Explorador de Ficheiros, Controlo de Aplicações do Windows Defender (WDAC) e muito mais. Além disso, incluiu funcionalidades cujo destaque foi o novo utilitário de Teste de Velocidade da Internet integrado na barra de tarefas do Windows 11.

Na teoria, esta parece uma excelente ferramenta para ter à disposição, mas, infelizmente, a realidade é algo dececionante. Seria de esperar que, ao abrir o utilitário de teste de velocidade integrado no seu sistema operativo, encontrasse uma interface nativa para uma aplicação que mostrasse rapidamente a velocidade de internet. No entanto, não é bem assim.

Ao clicar com o botão direito do rato no ícone da Internet na barra de tarefas e clicar em "Executar teste de velocidade", será aberta uma nova janela do browser, exibindo o utilitário de teste de velocidade do Bing. De seguida, terá de se clicar no botão "Iniciar" dessa interface para executar o teste de velocidade da internet:

Microsoft criou apenas um atalho para o Bing no browser

Basicamente, o utilitário de teste de velocidade da Internet do Windows 11 é apenas um atalho sofisticado para este URL no Bing.com. O teste de velocidade em si é fornecido pela Ookla, o que significa que se pode até aceder ao site do fornecedor para executar o mesmo teste, se assim se desejar.

A implementação parece muito básica e o seu principal objetivo parece ser aumentar as métricas de utilização do Bing. Seria de esperar que uma empresa como a Microsoft investisse mais num utilitário nativo, promovido num sistema operativo utilizado por mais de mil milhões de pessoas. Em vez disso, parece que simplesmente resolveram da forma mais simples.

Para ser justo, esta implementação poderia ter sido pior. Embora não respeite as preferências de motor de pesquisa, respeita as preferências do browser. Obriga a execução do teste de velocidade pelo Bing, mas não abre o Microsoft Edge. Isto é um atípico, tendo em conta o histórico da Microsoft. Quem sabe, poderá lançar este utilitário no Edge com a próxima atualização do Windows.