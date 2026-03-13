Não vai reconhecer a navegação do Google Maps! Eis a maior novidade dos últimos 10 anos

O Google Maps acaba os utilizadores atónitos. Lançou a atualização mais significativa dos últimos 10 anos. A interface de navegação mudou completamente, passando de uma experiência 2D para uma 3D. Traz faixas de rodagem, edifícios, saídas e muitos outros elementos para tornar a navegação muito mais fácil.

Navegação do Google Maps está completamente diferente

E esta novidade não é tudo. O Google Maps integrou todas estas melhorias visuais com o Gemini. Possibilita assim uma nova experiência de voz muito mais natural, que já não depende de mensagens pré-gravadas. O GPS pode agora dizer coisas como "não apanhe esta saída, é a próxima" quando deteta duas junções muito próximas e o ecrã mostra alguma ambiguidade.

O Google Maps chamou à nova interface "Navegação Imersiva", e muda quase por completo a forma como vê o mapa, o carro, as direcções e, principalmente, a faixa em que está a conduzir. O GPS já não lhe diz em que rua se encontra, mas sim em que faixa se encontra exatamente.

As saídas deixaram de ser uma pequena linha cinzenta que é preciso adivinhar, e passaram a ser um caminho que indica claramente a curva no momento exato em que é preciso fazê-la.

Parece bem na teoria, mas quando se vê os vídeos que o próprio Google Maps publicou, ficamos impressionados com a mudança. Visualmente, o Google Maps está agora muito melhor, mais preciso e menos propenso a erros, mas as melhorias não se ficam por aqui: a Google, utilizando o Gemini, também tornou a navegação significativamente mais inteligente.

Condução imersiva para ajudar a navegar com o Gemini

Na verdade, o Maps pode agora fornecer informações espaciais sobre o seu meio envolvente e dar rotas. O Google Maps já não utilizará (pelo menos não sempre) apenas as clássicas instruções "virar à direita" ou "apanhar a saída 34".

Agora, a IA encarregar-se-á de obter o contexto específico de cada momento e a situação da estrada para falar e fornecer as direções. Além disso, antes de iniciar o seu percurso, o Google Maps oferece agora fotografias do Street View do seu destino para que se possa familiarizar com o local.

O próprio GPS também utilizará esta informação para mostrar, à medida que se aproxima, o aspeto do edifício ou em que lado da rua estacionar para ter a melhor vista.

A má notícia é que o Google Maps só começou a implementar esta nova funcionalidade de navegação nos Estados Unidos. Para já, porém, a empresa confirmou que será disponibilizado gradualmente em mais regiões para iOS, Android, Apple CarPlay e Android Auto.