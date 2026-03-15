Atualização do Windows 11 traz problemas no disco C: e Portugal está entre os mais afetados

O Windows 11 continua a acumular problemas. Desta vez, a Microsoft confirmou um bug crítico na atualização KB5077181 do Windows 11 que bloqueia o acesso ao disco C:. Este é um problema complicado e que do que é revelado, bloqueia os dispositivos Samsung. Portugal está entre os mais afetados.

Windows 11 traz problemas no disco C:

A Microsoft confirmou oficialmente um bug grave no sistema operativo Windows 11 que impede os utilizadores de aceder à unidade do sistema. De acordo com a documentação oficial atualizada da empresa, alguns proprietários de computadores que instalaram a atualização de segurança de fevereiro de 2026 (KB5077181) estão a encontrar um aviso de "C:\ inacessível - Acesso negado".

Este problema irritante não só impede o acesso à unidade C, como também prejudica gravemente as funções básicas do computador. As aplicações populares e essenciais, como o Outlook, os navegadores da Web e as ferramentas do sistema, não podem ser iniciadas devido ao bug. As operações diárias, como aceder a ficheiros, executar tarefas comuns ou utilizar permissões de administrador, ficam completamente paralisadas.

Até mesmo operações como a recolha de registos do sistema ou a desinstalação de atualizações são frequentemente bloqueadas devido a restrições de permissão. Embora possa parecer assustador, felizmente este bug não afeta todos os sistemas Windows 11. De acordo com as últimas declarações da Microsoft, o problema é mais prevalente em certos dispositivos Samsung, principalmente o Samsung Galaxy Book 4.

Portugal está entre os mais afetados

Para além disso, parece afetar os utilizadores de forma quase seletiva. O problema, segundo a Microsoft, afeta principalmente países como Portugal, Brasil, Coreia do Sul e Índia. As investigações iniciais sugerem que isto pode estar diretamente relacionado com a aplicação Samsung Share. No entanto, a causa raiz do problema ainda não foi totalmente confirmada e a Microsoft está a realizar investigações detalhadas.

De acordo com os dados atuais, apenas as versões 24H2 e 25H2 do Windows 11 são afetadas. Se estiver a utilizar o Windows 10 ou uma versão anterior do Windows 11, por enquanto, está seguro. Alguns utilizadores no Reddit afirmam ter resolvido o problema alterando as definições de propriedade da unidade C:.

No entanto, as autoridades alertam que este método é bastante arriscado e só deve ser tentado em casos muito urgentes. Se reverter a atualização não funcionar, a opção mais segura é aguardar pelo lançamento de uma correção oficial da Microsoft.