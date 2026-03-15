Combustíveis: afinal quanto vai pagar a partir de segunda-feira?

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir já na próxima semana em Portugal. O Governo decidiu reforçar o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) para tentar reduzir o impacto no bolso dos consumidores. Saiba quanto vai poupar afinal.

A medida entra em vigor na segunda-feira e surge numa altura em que os mercados energéticos continuam pressionados pela subida do petróleo e pela instabilidade internacional.

Segundo o Ministério das Finanças, a taxa do ISP será reduzida em 1,4 cêntimos por litro no gasóleo e 2,7 cêntimos por litro na gasolina. Quando se tem em conta o efeito do IVA, o desconto real sentido pelos consumidores deverá ser de 1,8 cêntimos por litro no gasóleo e 3,3 cêntimos por litro na gasolina.

De acordo com dados do setor, sem esta medida o preço do gasóleo poderia subir cerca de 9,8 cêntimos por litro e o da gasolina cerca de 10,5 cêntimos por litro já na próxima semana.

Poupança acumulada para os consumidores

Com os descontos já aplicados e os novos ajustes ao ISP, o Governo estima que os consumidores tenham uma poupança acumulada de cerca de 6,1 cêntimos por litro no gasóleo e 3,3 cêntimos por litro na gasolina, face aos preços praticados no início de março.

De referir que a partir de segunda-feira, o preço do gasóleo simples será de cerca de 1,93 €/litro e a gasolina 1,88 €/litro. Estes valores são preços médios nacionais e podem variar de acordo com a marca do posto, região e descontos comerciais.

Apesar desta redução fiscal, a tendência para a próxima semana continua a ser de aumento nos preços, embora mais moderado do que seria esperado sem a intervenção do Estado.