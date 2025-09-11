Testámos o XPENG G9. E não estávamos preparados para este “game changer”

Ah e tal, é apenas mais um carro chinês. Entre muitos. Pois não é verdade. O XPENG G9 é uma mudança de paradigma no segmento premium dos SUV elétricos e vai estabelecer a fasquia pela qual muitos construtores vão ter de se guiar. Fomos para a estrada com esta máquina e trazemos agora as nossas impressões.

Quando a XPENG anunciou a chegada do G9 ao mercado europeu, muitos questionaram se mais uma marca chinesa conseguiria destacar-se num segmento cada vez mais saturado dos SUV elétricos premium. Após uns dias ao volante deste impressionante exemplar, pode afirmar-se categoricamente que conseguiu. E de que maneira.

O G9 não é um carro que grita por atenção. Conquista-a subtilmente. Com os seus 4,89 metros de comprimento e uma silhueta fluida, que resulta num impressionante coeficiente de arrasto de apenas 0,272, este SUV chinês demonstra que a eficiência aerodinâmica não precisa de sacrificar a elegância.

O teto panorâmico em vidro, com isolamento térmico e proteção UV, confere uma sensação de amplitude ao habitáculo que raramente encontramos nesta categoria.

Os pormenores exteriores revelam uma atenção meticulosa ao detalhe. Os puxadores das portas ocultos, as portas sem moldura ou a bagageira elétrica mãos-livres são apenas alguns dos elementos que elevam a experiência de utilização quotidiana.

Interior: o santuário digital

Abrir a porta do G9 é como entrar numa nave espacial desenhada por alguém que compreende verdadeiramente o conceito de luxo funcional.

O cockpit é dominado por três ecrãs de generosas dimensões: o painel de instrumentos digital de 10,25", o ecrã de controlo central de 14,96" e, numa jogada ousada, um segundo ecrã de 14,96" dedicado exclusivamente ao passageiro da frente.

A qualidade dos materiais é genuinamente surpreendente. Os bancos em pele (com opção de napa) oferecem aquecimento, ventilação e, nas versões mais equipadas, até função de massagem em quatro posições.

O banco do condutor possui oito posições de regulação, incluindo apoio lombar de quatro vias, garantindo uma posição de condução impecável mesmo nas viagens mais longas.

O sistema de gestão térmica inteligente X-HP2.0 com bomba de calor, aliado ao sistema XfreeBreath de purificação do ar com filtro, transforma o habitáculo numa bolha de conforto climatizado que nos protege das adversidades exteriores.

Espreite o teste de isolamento acústico da cabine do XPENG G9

O cérebro por detrás da beleza

É na tecnologia que o G9 verdadeiramente se distancia da concorrência, numa experiência multimédia fluida e responsiva que rivaliza com os melhores gadgets do mercado. O assistente de voz "Hey XPENG" reconhece comandos em quatro zonas distintas do veículo, permitindo um controlo verdadeiramente intuitivo.

Mas é no capítulo da condução autónoma que o G9 mostra as suas verdadeiras credenciais. Com doze sensores ultrassónicos, sete câmaras de alta perceção, cinco radares de ondas milimétricas e quatro câmaras de visão envolvente, este SUV vê literalmente tudo à sua volta.

A assistência ao estacionamento automático melhorada (EAP2.0) e a função de saída automática (AEP) transformam as manobras mais complexas numa demonstração de precisão cirúrgica.

Três personalidades, uma filosofia

O G9 está disponível em três configurações distintas, cada uma com a sua personalidade bem definida. O Standard Range, com bateria LFP de 75,8 kWh úteis e autonomia até 460 km WLTP, posiciona-se como a opção de acesso, sem comprometer o essencial.

O Long Range eleva a fasquia com bateria NCM de 93,1 kWh e autonomia até 570 km, enquanto o Performance adiciona um motor de indução dianteiro para os seus impressionantes 551 cavalos e aceleração 0-100 km/h em apenas 3,9 segundos.

Independentemente da versão escolhida, todos os G9 partilham a mesma capacidade de carregamento rápido DC até 300 kW (260 kW no Standard Range), permitindo carregar de 10 a 80% em apenas vinte minutos, um feito notável que coloca este SUV chinês ao nível dos melhores europeus.

Ao volante, o G9 surpreende pela maturidade da sua condução. A suspensão independente de braços triangulares à frente e multi-link atrás (com molas pneumáticas inteligentes e amortecedores eletromagnéticos no Performance) oferece um compromisso exemplar entre conforto e dinâmica. O centro de gravidade baixo, típico dos veículos elétricos, confere-lhe uma agilidade inesperada para um SUV desta dimensão.

O XPENG G9 não é apenas mais um SUV elétrico chinês a tentar conquistar o mercado europeu. É um statement, uma demonstração inequívoca de que a China não está a copiar. Aqui, está a inovar, a surpreender e, francamente, a ensinar.

Com um preço posicionado estrategicamente abaixo dos rivais alemães, a partir de 49.990 euros (+IVA), oferecendo tecnologia de ponta e qualidade de construção que desafia preconceitos, o G9 representa uma proposta de valor difícil de ignorar. Este é o futuro da mobilidade elétrica premium e chegou mais cedo do que esperávamos.