Elon Musk vai mudar a Tesla na Europa e quer ser um fornecedor de eletricidade

Não têm sido fáceis os últimos meses da Tesla na Europa e no resto do planeta. As posições de Elon Musk, em especial associadas a Donald Trump, colocaram os consumidores contra a empresa. Agora, a empresa de Elon Musk quer mudar na Europa e escolheu o caminho, a energia. Tornar-se um fornecedor de eletricidade.

Elon Musk quer mudar a Tesla na Europa

Ainda que seja mais conhecida pelos seus carros elétricos, a Tesla tem muitas outras áreas de negócio. Uma delas está ligada à eletricidade, onde a empresa tem mostrado muita da sua capacidade. Esta área terá em breve um novo mercado e poderá renovar a imagem da marca na Europa.

A Tesla, liderada por Elon Musk, procura entrar no mercado britânico de eletricidade. Foi neste país que solicitou formalmente uma licença que lhe permitiria fornecer eletricidade a casas e empresas em Inglaterra, Escócia e País de Gales. Este pedido foi publicado num aviso do regulador de energia britânico, Ofgem. Não é algo imediato, mas o processo pode demorar até nove meses a ser resolvido.

Se for bem-sucedida, a empresa americana começará a operar nos próximos meses sob a marca Tesla Electric. Terá foco nos consumidores que já possuem produtos da empresa, como veículos elétricos ou baterias residenciais. Vale a pena esclarecer que a Tesla não poderá servir casas com contratos de duplo combustível, pois solicitou somente uma licença para a eletricidade.

Escolhe é energia e será fornecedor de eletricidade

O pedido foi apresentado pela Tesla Energy Ventures. Esta é a empresa responsável pelo negócio de energia da Tesla na Europa desde 2016. Isto poderá ajudar a aliviar os resultados financeiros turbulentos da Tesla nos últimos meses nos diferentes países da Europa.

As vendas de automóveis Tesla no Reino Unido parecem ter caído para menos de metade no mês passado, com apenas 987 unidades registadas em julho, em comparação com 2.462 no mesmo mês do ano passado. Recorde-se que a Tesla vendeu inúmeras baterias residenciais Powerwall no Reino Unido, que podem ser carregadas com energia solar ou da rede elétrica fora das horas de ponta, bem como carregadores de veículos elétricos.

A Tesla não é novata neste campo, pois tem experiência nos Estados Unidos. No entanto, desde 2022 que a empresa oferece tarifas domésticas que permitem aos clientes carregar os seus carros a baixo custo e receber pagamentos pela venda de energia solar ou energia armazenada nas suas baterias de volta para a rede.